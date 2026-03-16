El Patriarca: la historia de un arroz premium que nació de una idea familiar

En el competitivo mercado del arroz, donde abundan marcas y presentaciones similares, Luis Cueva decidió apostar por una propuesta diferenciada con El Patriarca. Este emprendimiento, que comenzó a gestarse en 2024, nació con la convicción de ofrecer un arroz envejecido de grano largo, un producto premium que busca destacar por su calidad, tratamiento e historia, posicionándose como algo más que un simple alimento básico.

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La propuesta de Cueva se centra en procesos específicos que permiten al grano conservar mejor su textura y ofrecer un rendimiento superior en la cocina, una característica que los usuarios notan al momento de la cocción. Sin embargo, el camino no fue sencillo; tras superar diversos obstáculos y una etapa de pruebas para consolidar su posicionamiento, la marca logró formalizarse oficialmente en 2025.

En este proceso, Ninoska González, esposa de Cueva, ha desempeñado un rol fundamental en el crecimiento del proyecto. Más allá del vínculo familiar, su participación es determinante para la estructura del negocio, encargándose del marketing y la coordinación operativa, mientras el fundador se concentra en el desarrollo del producto y la expansión de la marca en el mercado.

El origen del nombre El Patriarca

Detrás del nombre de la marca también hay una historia personal. Patriarca no fue un nombre escogido al azar ni una simple estrategia de marketing.

Para Luis Cueva, representa un homenaje directo a su padre. En su familia, su padre era visto como el líder del hogar, una figura que guiaba con experiencia y carácter. Esa imagen quedó marcada en la memoria del emprendedor, quien decidió que su marca llevaría ese mismo concepto.

El proyecto empezó a tomar forma después de que Cueva decidiera iniciar una nueva etapa empresarial. Antes de El Patriarca había probado con otros negocios, pero ninguno había tenido el impacto que esperaba. Con este emprendimiento, dice, encontró un camino diferente. Sin embargo, posicionar una marca nueva dentro del mercado del arroz no fue una tarea sencilla. Para darse a conocer tuvo que recorrer mercados, conversar con comerciantes y visitar restaurantes para ofrecer su producto.

El proceso fue, en muchos casos, puerta a puerta. Cueva recuerda que buscaba convencer a amigos y conocidos para que probaran el arroz y evaluaran su calidad. Ese primer contacto con potenciales clientes fue clave para que el producto empezara a circular.

La diferenciación en el mercado

Uno de los pilares de la propuesta de El Patriarca es su diferenciación frente a otras marcas de arroz. En un mercado donde muchas presentaciones compiten por precio, el emprendimiento decidió apostar por características específicas del producto que, según su fundador, influyen directamente en la experiencia del consumidor al momento de cocinarlo.

Este arroz se caracteriza por ser arroz envejecido y de grano largo, dos cualidades que, según explica Luis Cueva, marcan la diferencia frente a otras opciones disponibles en el mercado. El emprendedor sostiene que el envejecimiento del arroz no es solo un proceso técnico, sino una etapa que mejora su rendimiento y su calidad final. “Este arroz envejecido rinde más, rinde tres veces más que otro arroz”, señala al referirse a una de las características que busca posicionar como sello de la marca.

El proceso de envejecimiento también influye en la textura y apariencia del grano. De acuerdo con el fundador, este tratamiento permite que el arroz tenga una mejor consistencia al momento de prepararlo y una apariencia más atractiva en el plato. “El arroz envejecido tiene más acogida por su color y por su textura”, comenta.

El emprendimiento diversifica su portafolio con marcas como Papito Rico y Cholito, orientadas a distintos segmentos del mercado. Cortesía

Además, el grano largo cumple un papel importante en la presentación del producto. Este tipo de arroz permite que los granos se mantengan más sueltos al cocinarse, evitando que se compacten o se vuelvan pegajosos, algo que suele ser valorado por los consumidores.

Cueva explica que incluso se busca cuidar el aspecto visual del producto final, ya que el color del arroz influye en la percepción del consumidor. “Incluso pedimos que salga más blanco para el plato”, añade al describir uno de los detalles que se consideran dentro del proceso de producción.

Para el fundador de El Patriarca, la combinación entre arroz envejecido, grano largo y procesos de selección es lo que permite que el producto tenga una mayor aceptación entre quienes buscan calidad en la cocina y una experiencia distinta frente a otras marcas del mercado.

El proceso de producción

El desarrollo del arroz El Patriarca también incluye un proceso técnico de selección del grano. Antes de llegar al consumidor, el producto pasa por maquinaria especializada que clasifica los granos según su calidad y características.

A través de este sistema, solo los granos que cumplen con ciertos estándares pasan a la línea premium. Luis Cueva explica que el proceso permite identificar los mejores granos por su forma y tamaño. “La máquina de selección va cogiendo los granos, los mejores granitos que son largos y que se parezcan a los otros… y comienza a decir: este arroz sí pasa, este arroz no pasa”, señala.

Además de esta clasificación, el arroz pasa por un proceso de envejecimiento que influye en su textura y rendimiento. Según Cueva, el tiempo puede variar dependiendo del tipo de producto que se busque obtener. “El arroz tiene varios procesos de envejecimiento: puede ser seis meses, un año… o incluso menos tiempo si se hace con maquinaria”, explica.

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Dónde se puede encontrar El Patriarca

Se comercializa principalmente a través de pedidos directos al emprendimiento. Una de las estrategias que ha impulsado su crecimiento es la entrega a domicilio sin costo, lo que permite que los clientes reciban el producto directamente en sus hogares. Según explica Luis Cueva, este sistema les ha permitido mantener un contacto cercano con quienes compran el arroz. “Nosotros mismos hacemos las entregas, tratamos de que el cliente reciba el producto sin tener que pagar envío”, comenta.

Además de la línea premium, el emprendimiento ha desarrollado otras marcas que buscan llegar a distintos segmentos del mercado.

Una de ellas es Papito Rico, un arroz pensado para el consumo diario, que destaca por su buen rendimiento en la cocción y un precio más accesible. También está Cholito, una presentación orientada a ofrecer una alternativa económica dentro del portafolio, manteniendo estándares básicos de calidad.

Con estas tres marcas, el proyecto busca diversificar su oferta: Patriarca como la línea premium, Papito Rico como una opción rendidora para el día a día y Cholito como una alternativa más accesible para distintos consumidores.

La nueva apuesta de la marca

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Mientras el arroz El Patriarca continúa consolidándose en el mercado, el emprendimiento ya proyecta nuevos pasos. Luis Cueva adelanta que la marca trabaja en el desarrollo de una nueva línea de productos: papas, con las que buscan ampliar su presencia dentro del sector alimenticio y diversificar su oferta.

La idea es que este nuevo producto mantenga la misma filosofía con la que nació el proyecto: apostar por la calidad, el cuidado en los procesos y una identidad propia dentro del mercado. Para Cueva, el crecimiento de la marca no solo implica vender más, sino también construir un emprendimiento que evolucione con el tiempo y responda a nuevas oportunidades.

Detrás de El Patriarca hay una historia de persistencia que comenzó en 2024 con una idea clara: no vender cualquier arroz, sino ofrecer un producto que se distinga por su calidad. Hoy, mientras el proyecto sigue creciendo y suma nuevas apuestas, el fundador mantiene la misma convicción que lo impulsó desde el inicio: los emprendimientos no se construyen de un día para otro, se construyen con constancia, aprendizaje y la decisión de no rendirse.

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