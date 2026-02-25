La competitividad exportadora marca la agenda entre empresarios y Gobierno

Representantes de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (CORDEX), en representación de cerca del 90% de la oferta exportable no petrolera del país, se reunieron con el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo. El encuentro abordó dos ejes centrales: la situación generada por la sobretasa arancelaria impuesta por Estados Unidos y la necesidad de reforzar la competitividad estructural del sector frente a un entorno internacional cada vez más volátil.

Gestión diplomática frente a la sobretasa de EE.UU.

El ministro Jaramillo informó sobre los avances diplomáticos y comerciales que el Gobierno Nacional viene ejecutando en respuesta a la sobretasa impuesta por EE.UU., reiterando el compromiso de mantener una comunicación fluida con el sector privado. Los exportadores, según dio a conocer Cordex, valoraron la transparencia en la actualización de información y subrayaron la importancia de anticipar posibles barreras sanitarias o técnicas que puedan afectar los flujos hacia ese y otros mercados estratégicos. En ese sentido, plantearon la necesidad de retomar y profundizar negociaciones comerciales pendientes y de evaluar herramientas que permitan preservar y ampliar el acceso a mercados clave.

Agenda para fortalecer la competitividad interna

En el marco de la reunión, Cordex presentó una agenda orientada a mejorar las condiciones estructurales del sector exportador, que demanda una articulación entre distintas carteras de Estado coordinada desde el Ministerio de Producción. La propuesta contempla la creación de mesas técnicas de trabajo con entidades como el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), y los ministerios del Trabajo y de Agricultura, con el fin de destrabar procesos, corregir distorsiones y garantizar condiciones equitativas para quienes cumplen la normativa vigente.

Los exportadores hicieron especial énfasis en la urgencia de combatir la informalidad y las prácticas ilegales que generan competencia desleal dentro de ciertas cadenas productivas. Señalaron que fenómenos como la subdeclaración y la subfacturación en importaciones, así como el incumplimiento de normas laborales y tributarias, erosionan la competitividad del sector formal y ponen en riesgo el empleo de calidad.

Como resultado concreto del encuentro, el Ministerio de Producción, dijo Cordex, asumió la coordinación de las mesas técnicas, con un mecanismo de seguimiento permanente a los temas prioritarios y una articulación activa con las demás entidades del Estado involucradas. La reunión reafirmó el compromiso público-privado de trabajar de manera coordinada para proteger la competitividad del Ecuador, preservar el empleo formal y sostener el dinamismo de una oferta exportable que constituye uno de los pilares fundamentales de la economía nacional.

