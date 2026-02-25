Inundaciones reavivan temor por propagación de Fusarium en El Oro

Más de 1 kilómetro de muros de contención se construyó alrededor del predio afectado con este hongo, en El Oro

Productores temen que la propagación del fusarium llegue por los canales de riego

Las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron el desbordamiento de ríos y canales en zonas productivas del cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro, afectando plantaciones de banano y otras musáceas. Productores advierten que la acumulación de agua incrementa el riesgo de propagación del hongo Fusarium R4T, detectado en septiembre del 2025 en la finca La Carolina, ubicada en el sector El Quemado.

Un agricultor de la zona cuestionó las obras ejecutadas para aislar el foco del hongo. En un video difundido en redes sociales, aseguró que el muro construido alrededor de la finca no supera los 50 centímetros de altura y fue levantado cuando ya había iniciado la temporada invernal. “Esta finca debió haberse aislado en verano, con un muro carrozable y bien hecho, si realmente se quería proteger la producción”, expresó.

El productor señaló que con las actuales inundaciones existe el peligro de que el hongo se disperse hacia otras propiedades. “Si hubo Fusarium aquí, ¿a dónde irá a parar ahora con esta inundación?”, cuestionó, al tiempo que criticó la falta de previsión de las autoridades frente a una amenaza fitosanitaria considerada de alto impacto para la economía bananera.

Las imágenes difundidas muestran campos anegados, muros parcialmente colapsados y canales saturados. Agricultores sostienen que la ausencia de mantenimiento constante de drenajes y esteros incrementa la vulnerabilidad de las fincas ante lluvias intensas.

Productores alertan sobre riesgo sanitario

Ángel Rojas, administrador de la finca Gardenia, explicó que el estero cercano superó en aproximadamente 50 centímetros su nivel habitual, lo que obligó a evacuar el agua mediante sistemas de bombeo propios. “Tuvimos que actuar rápido para evitar mayores daños, pero los productores más pequeños quedaron gravemente afectados”, indicó.

Rojas aclaró que los daños observados en sus cultivos se deben principalmente a las inundaciones y a bacterias asociadas al exceso de humedad, y no directamente al Fusarium R4T. “Si fuese Fusarium, ya todos estaríamos alarmados. Lo que más nos afecta son las inundaciones recurrentes”, afirmó.

No obstante, sostuvo que la falta de intervención en todo el perímetro del estero representa un riesgo latente. “Hemos solicitado apoyo de la prefectura, pero no se ha hecho presente en toda la zona crítica”, dijo.

Desde el sector gremial, Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro, advirtió que la problemática no se limita a una sola finca. “Nos preocupa que la falta de mantenimiento de canales y drenajes exponga a todo el sector a riesgos graves. Si se actúa tarde, cualquier brote de Fusarium se puede propagar con el agua mucho más rápido de lo habitual”, expresó.

Autoridades defienden trabajos

El prefecto de El Oro, Clemente Bravo, aseguró que se han ejecutado trabajos de limpieza e intervención en zonas cercanas a la finca donde se detectó el hongo, en el sector El Quemado. Según detalló, se intervinieron aproximadamente 12 kilómetros de canales y se construyeron muros alrededor del predio afectado.

“La finca tiene siete hectáreas, de las cuales solo media hectárea está contaminada. Hemos reforzado más de un kilómetro de muros y limpiado canales para minimizar riesgos”, señaló Bravo durante la instalación del Comité de Operaciones Emergentes (COE) por la temporada invernal.

Reconoció que el agua es un transmisor de plagas, pero afirmó que las acciones se realizan dentro de las capacidades institucionales. “La naturaleza es impredecible; en esa zona confluyen varios ríos como el estero Medina, el río Caluguro y el río Buenavista, que actualmente presenta riesgo de desbordamiento”, indicó.

Añadió que los trabajos se ejecutan de manera coordinada con la Gobernación y el Ministerio de Agricultura, tras recomendaciones técnicas de Agrocalidad.

Vigilancia fitosanitaria y reclamos

Por su parte, Agrocalidad informó que activó acciones de vigilancia fitosanitaria mediante drones y personal técnico en fincas cercanas a la finca La Carolina, además de aplicar agentes biológicos preventivos. También señaló que se han realizado capacitaciones y entregas de kits de bioseguridad a productores de musáceas, en coordinación con la Prefectura de El Oro y el INIAP.

Pese a ello, los productores insisten en que las medidas siguen siendo reactivas y no preventivas. Solano señaló que muchos agricultores han tenido que contratar maquinaria privada para limpiar canales y drenes. “No sabemos hacia dónde se dirigen las aguas provenientes de fincas afectadas por Fusarium ni si reciben un tratamiento adecuado. Esto genera incertidumbre y riesgo para todos”, sostuvo.

Rojas coincidió en que los pequeños productores son los más vulnerables. “Nosotros podemos evacuar el exceso de agua con nuestros sistemas, pero los vecinos más pequeños no tienen esos recursos. La prefectura debería recorrer todo el perímetro del estero para evitar daños mayores”, afirmó.

Los productores indicaron que la protección del sector bananero depende tanto de la responsabilidad de los agricultores como de la intervención oportuna de las instituciones públicas. “Sin mantenimiento constante de canales y sin planificación, cualquier brote puede convertirse en un desastre para toda la provincia. La prevención es la única forma de proteger al sector”, concluyó Solano.

