Del monitoreo con drones al seguro paramétrico: la estrategia frente a las lluvias

Algunos cultivos de recintos de la provincia de Los Ríos están inundados por el desborde de los ríos.

Las intensas lluvias que se han registrado en el país ya dejan sus primeras secuelas en el sector agrícola. En el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos, agricultores y primeras evaluaciones técnicas reportan alrededor de 700 hectáreas afectadas por el desborde de ríos tras los fuertes temporales de los últimos días.

Aunque el impacto es evidente para los productores de la zona, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAG) señala que, a escala nacional, los daños son aún puntuales y no representan cifras significativas para la producción agropecuaria del país. Así lo indicó la cartera de Estado, tras la consulta realizada por Diario EXPRESO sobre el efecto de las primeras lluvias intensas en el agro. No obstante, el Ministerio no proporcionó cifras concretas, aunque fueran no significativas, pese a haber sido solicitadas.

Desde el sector agrícola se destaca que cuando un pequeño agricultor pierde su cultivo, enfrenta una crisis económica inmediata, lo que vuelve clave el despliegue de planes de contingencia y asistencia técnica durante la temporada invernal.

El escenario climático se ha intensificado desde que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró la alerta naranja en 12 provincias mediante la Resolución SNGR-022-2026, emitida el 4 de febrero. Esta medida responde al incremento de precipitaciones y al riesgo de eventos asociados como inundaciones y deslizamientos.

Las lluvias afectan a los sistemas productivos de distintas formas. El anegamiento de terrenos perjudica cultivos de ciclo corto, el exceso de humedad favorece la aparición de enfermedades fúngicas y los deslizamientos ponen en riesgo cultivos permanentes, sobre todo en zonas de ladera. A esto se suma la erosión del suelo agrícola y las dificultades para realizar cosechas o transportar productos debido al deterioro de las vías rurales.

Hasta el momento, los reportes levantados por las Direcciones Distritales del MAG evidencian afectaciones localizadas provocadas por inundaciones, desbordamientos de ríos y movimientos de tierra. No obstante, la cartera de Estado mantiene un monitoreo constante a través de sus equipos técnicos y herramientas de seguimiento en territorio para actualizar los registros oficiales en caso de que se presenten nuevos eventos.

Se activa un esquema integral

Para enfrentar la temporada lluviosa, el Ministerio ha activado un esquema integral que incluye la aplicación de planes distritales de contingencia en las 24 provincias, monitoreo permanente mediante la herramienta MAAPEA y coordinación directa con la Secretaría de Gestión de Riesgos dentro de la estrategia nacional de preparación frente al invierno 2026.

La estrategia incluye fortalecer el aseguramiento agropecuario mediante el seguro agrícola y el piloto de seguro paramétrico para cobertura ante exceso de lluvia o sequía. Se entiende como seguro paramétrico es una cobertura innovadora que paga una indemnización automática y rápida cuando ocurre un evento predefinido

Como parte del apoyo directo a los productores, se prevé la entrega de 48.450 paquetes productivos que incluyen semillas, fertilizantes y productos fitosanitarios, con una inversión que supera los 8,7 millones de dólares. Además, técnicos del Proyecto Integral de Diversificación Agroproductiva y Reconversión Agrícola brindan capacitación en campo sobre manejo de cultivos durante la época invernal, prevención de enfermedades y rehabilitación de plantaciones afectadas.

En el caso de las musáceas, como el banano y el plátano, se ejecutan capacitaciones enfocadas en mejorar el drenaje de las fincas, proteger la fruta y reforzar la nutrición de los cultivos. También se contempla la entrega de paquetes tecnológicos con fungicidas y fertilización foliar para productores con hasta cinco hectáreas que enfrenten daños por exceso de lluvias.

Las acciones también incluyen el seguimiento a muros y canales de contención en zonas bajas vulnerables a inundaciones, trabajo que se realiza junto con los gobiernos provinciales. Mientras tanto, en el sector ganadero se recomienda trasladar el ganado a zonas altas, rotar potreros y aplicar medidas sanitarias para evitar enfermedades asociadas a la humedad, como problemas podales y mastitis. Para reforzar la alimentación animal, el Ministerio contempla la utilización de reservas estratégicas de forraje.

Otro frente prioritario es la vigilancia fitosanitaria en plantaciones bananeras ante la amenaza del Fusarium Raza 4 Tropical y el moko. En provincias como El Oro, Agrocalidad mantiene monitoreos constantes mediante recorridos en territorio, uso de drones para identificar síntomas sospechosos, evaluación de drenajes y aplicación de medidas de bioseguridad.

Las autoridades aseguran que el país se mantiene en monitoreo permanente durante la época invernal, con el objetivo de responder de manera técnica y oportuna a los efectos del clima. Mientras tanto, en territorios como Montalvo, los agricultores siguen atentos al comportamiento del invierno, conscientes de que cada jornada de lluvia puede marcar la diferencia entre salvar o perder sus cosechas.

