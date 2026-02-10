Inamhi alerta: 12 provincias en alerta naranja por lluvias

La alerta naranja se presenta en la región Costa, sectores cercanos a la cordillera Occidental y en la provincia de Galápagos

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que las precipitaciones continuarán en Ecuador y que 12 provincias se encuentran bajo alerta naranja ante la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Según la entidad, desde el lunes 9 de febrero hasta el martes 10 se prevén lluvias de diversa intensidad en la región Costa, áreas cercanas a la cordillera Occidental y en la provincia de Galápagos.

Las zonas con afectación son las siguientes:

Región Litoral: Santo Domingo, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Manabí.

Región Interandina: Precipitaciones y lloviznas en sectores de estribación de la cordillera.

Región Insular (Galápagos): Lluvias en varias de sus islas.

De acuerdo con el Inamhi, este escenario obedece a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), al incremento de la temperatura de la superficie del mar y a un patrón de vientos favorable, factores que favorecen la continuidad de estas condiciones climáticas.

¿Qué podría ocurrir?



Bajo este panorama, el organismo advirtió sobre una posible acumulación de agua en viviendas, locales comerciales y tramos viales vulnerables. Asimismo, las carreteras podrían verse afectadas por agua empozada, deslizamientos de tierra y presencia de bancos de niebla. Finalmente, el Inamhi alertó sobre posibles aumentos del caudal y desbordamientos de algunos cuerpos de agua.

#PronósticoCortoPlazoEc N.10 | Se prevé que en las siguientes horas y madrugada del 10 de febrero se presenten lluvias de variable intensidad en la región Costa ,región Insular y zonas cercana a cordillera occidental🌧️⛈️

