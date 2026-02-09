Invierno deja estudiantes aislados y casas inundadas en Loja y Los Ríos

El mal estado de las vías rurales en Chaguarpamba dificulta el acceso a clases

En el sector San Antonio de las Bastidas, la acumulación de agua ingresó a tres viviendas y los dejó en alerta.

Las lluvias de las últimas semanas han profundizado problemas de conectividad y seguridad en zonas rurales de Loja y Los Ríos. En el cantón Chaguarpamba, estudiantes enfrentan dificultades diarias para llegar a sus centros educativos por el deterioro de las vías, mientras que en Montalvo varias familias resultaron afectadas por inundaciones tras el desbordamiento del río Changuil.

En Chaguarpamba, el tránsito por caminos rurales se ha vuelto limitado debido a la acumulación de lodo y agua. En la parroquia Buenavista, un carro que transportaba a estudiantes del colegio Juan Francisco Ontaneda quedó atascado en la vía, obligando a los propios alumnos a descender para empujarlo y continuar su trayecto. Llegaron a clases con retraso y con su ropa mojada.

La situación se repite en comunidades como La Cúcula, Valle Hermoso, Guago, Santa Lucía y La Merced. Cuando los automotores no pueden avanzar, los alumnos deben caminar largos tramos por caminos cubiertos de lodo. Padres de familia y estudiantes señalan que el problema se mantiene desde hace meses y que no se han realizado trabajos de mantenimiento permanentes.

La situación afecta de forma directa a decenas de estudiantes que deben desplazarse desde varias comunidades alejadas. Freddy Inga / Expreso

Daños materiales por inundaciones

Santiago Jiménez, quien cursa el segundo año de bachillerato en el colegio Juan Francisco Ontaneda, indicó que en varias ocasiones han tenido que esperar por horas hasta poder movilizarse. “A veces los carros se quedan varados y toca caminar por la vía en mal estado”, señaló.

En la provincia de Los Ríos, las lluvias registradas la madrugada del lunes 9 de febrero de 2026 provocaron inundaciones en sectores del cantón Montalvo. En San Antonio de las Bastidas, el agua ingresó a tres viviendas cerca de la medianoche, afectando a tres familias conformadas por 12 personas y dañando enseres domésticos.

Horas después, el desbordamiento del río Changuil ocasionó el ingreso de agua a cinco casas en el sector Salvador Allende. El líquido se metió a los dormitorios y obligó a los moradores a levantar camas y colocar animales en zonas elevadas, para evitar pérdidas mayores.

Miembros del Cuerpo de Bomberos, de la Unidad de Gestión de Riesgos del cantón y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos verificaron los daños y realizaron el levantamiento de información, para definir el tipo de ayuda necesaria para las familias afectadas.

Habitantes de Montalvo pidieron la revisión de los muros de contención del río Changuil, mientras que en Chaguarpamba estudiantes y padres de familia insisten en la necesidad de intervenir las vías rurales que conectan a las comunidades con los centros educativos.

Trabajos Las autoridades de Riesgo monitorean el caudal del río Changuil, ante la posibilidad de una nueva emergencia.

Las afectaciones se producen en medio de una temporada invernal que continúa con lluvias frecuentes y que mantiene en riesgo a sectores donde el acceso, la movilidad y la vivienda dependen de infraestructuras vulnerables.

En la provincia del Azuay, las vías de conexión con la región Costa permanecen parcialmente habilitadas, debido a derrumbes y socavones ocasionados por el fuerte invierno. El deterioro de la red vial se registra a pocos días del feriado de carnaval, para el cual están previstas actividades masivas que esperan la llegada de turistas.

En la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, el Sistema Integrado de Emergencias reportó al menos diez puntos críticos a lo largo del trayecto que conecta con la provincia del Guayas. El tramo más afectado se localiza en el kilómetro 100. El Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que se ejecutan trabajos de limpieza para retirar el material de la vía.

