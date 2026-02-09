Expreso
Inahmi
Referencial. Un niño se protege de la intensa lluvia con su paraguas, mientras el Inamhi mantiene la alerta por tormentas eléctricas en varias regiones del país.Foto: Canva

Inamhi alerta: ¿hasta cuándo durarán las tormentas eléctricas en Ecuador?

Inamhi advierte lluvias en la Costa y radiación extrema en la Sierra para este 9 de febrero

Este lunes 9 de febrero de 2026, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó sobre una ligera reducción en la probabilidad de precipitaciones para diversas localidades de la Sierra y el Oriente. Sin embargo, la atención se desplaza hacia la región Litoral, donde el Aviso a Corto Plazo N.º 9 permanece vigente debido a la persistencia de lluvias y tormentas eléctricas.

Monitoreo de tormentas en tiempo real

Actualmente, se registran núcleos convectivos que generan lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica en las provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas. Aunque se han reportado eventos similares en la región Amazónica con menor fuerza, los pronósticos sugieren que estas condiciones disminuirán gradualmente en las próximas horas.

Pronóstico por regiones: Entre el agua y el sol

El panorama climático para las próximas 24 horas presenta contrastes marcados según la zona geográfica:

  • Costa: Se espera un cielo de poco nuboso a nublado. Durante la noche, las lluvias afectarán a Santo Domingo, Quevedo, Manta y Santa Rosa, mientras que en Esmeraldas se prevén tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 23 °C y 32 °C.
  • Sierra: Mañanas con nubosidad parcial pero con niveles de radiación UV extremadamente altos, especialmente en Pichincha e Imbabura. En Quito y Guaranda se esperan lluvias aisladas, con temperaturas que bajarán hasta los 9 °C. Se recomienda evitar el sol entre las 10:00 y las 15:00.
  • Amazonía: Cielos nublados con precipitaciones en Nueva Loja, El Coca, Tena y Shell Mera. La temperatura máxima alcanzará los 32 °C.
  • Región Insular: Cielos nublados y lloviznas en Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz, con temperaturas de hasta 31 °C.

Reporte específico para el Litoral y Galápagos

El Inamhi mantiene un seguimiento estricto para las provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y el archipiélago de Galápagos. Para lo que resta de este lunes y la madrugada del martes 10 de febrero, se anticipa un incremento de la nubosidad que podría derivar en lluvias intermitentes, especialmente en las zonas occidentales.

Recomendaciones de seguridad

Dado que la advertencia meteorológica por tormentas sigue activa, las autoridades recomiendan a la ciudadanía portar paraguas y chaquetas impermeables. Para evitar inconvenientes por acumulación de agua, es preferible utilizar calzado resistente y evitar los zapatos de tela durante los desplazamientos nocturnos.

