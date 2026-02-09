Alerta del Inamhi: tormentas eléctricas y lluvias intensas golpearán Ecuador

Inamhi alerta lluvias y tormentas eléctricas este 9 de febrero en la Costa, Amazonía e Insular

Referencial. Ciudadanos se resguardan bajo paraguas mientras las fuertes lluvias cubren las calles, en medio de la alerta emitida por el Inamhi para varias zonas del país.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que durante la madrugada de este 9 de febrero continuarán las lluvias de variable intensidad en la región Costa, el norte–centro de la Amazonía y la región Insular.

Además, reportó la presencia de núcleos convectivos —sistemas que favorecen la formación de lluvias y tormentas eléctricas— en las provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas, mientras que en la Amazonía las precipitaciones se registran con menor intensidad.

#PronósticoNacionalEC | Se comparte el pronóstico del tiempo en varias localidades del Ecuador - Previsión de las condiciones meteorológicas para el domingo 8 de febrero 2026🌤🌧⛈

⚠️Advertencia #9 vigente por lluvias y tormentas. pic.twitter.com/Nuc8S7IFwl — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) February 8, 2026

Panorama climático para el lunes 9 de febrero en Ecuador

Para este lunes 9 de febrero de 2026, el Inamhi prevé una reducción en la probabilidad de lluvias en algunas localidades de la Sierra y el Oriente. No obstante, se mantiene vigente el Aviso de Corto Plazo #9, debido a la continuidad de precipitaciones y tormentas eléctricas, especialmente en el Litoral.

Aunque ciertas zonas del interior del país podrían presentar condiciones más estables, el organismo advirtió que en la Costa seguirán los eventos lluviosos acompañados de actividad eléctrica. Por ello, recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones ante posibles acumulaciones de agua, ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Recomendaciones del Inamhi ante las lluvias y tormentas eléctricas

Ante este panorama, el Inamhi recordó la importancia de seguir las actualizaciones oficiales y estar atentos a posibles cambios en el pronóstico. También sugirió extremar precauciones en zonas vulnerables, especialmente ante el riesgo de acumulación de agua, ráfagas de viento y descargas eléctricas.

De igual manera, recomendó adoptar medidas frente a los altos niveles de radiación ultravioleta, como el uso de protector solar y ropa adecuada. La institución indicó que mantiene vigilancia permanente sobre el comportamiento del clima y actualizará la alerta si las condiciones lo ameritan.

