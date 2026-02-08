San Valentín: La rosa de Ecuador no ‘marchita’ su brillo en EE.UU.

Los altos aranceles y un clima adverso no detienen al sector. En San Valentín, se apuesta por una diversidad de especies

Fragancias dulces, cítricas y frescas flotan en el aire como un aliciente que hace contrapeso a un acelerado ritmo de trabajo. Son 230 operadores que, en víspera de San Valentín, receptan sin pausa miles de rosas ecuatorianas que, por estos días, arriban en cantidades masivas a 7000 Logistics, una de las empresas logísticas con sede en Miami, estado de Florida, la principal puerta de entrada de la flor en EE.UU.

Aquí, donde las temperaturas varían según el área y pueden descender hasta dos grados centígrados, el movimiento es incesante: cajas van, cajas vienen, pasan por un filtro sanitario, se abren con destreza para corroborar su calidad y asegurar los 50 centímetros del largo del tallo exigido, para finalmente ser despachadas hacia mayoristas, marcas de retail y miles de florerías dispersas por todo el país, que atenderán una demanda duplicada de flores, en esta temporada. La meta: llegar a mover más de 8.000 toneladas, 25% de ellas procedentes de Ecuador.

El sector quiere sacar el mayor provecho posible frente a las adversidades que trae esta época. Este año, según anticipa Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores (Expoflores), la industria proyecta crecer apenas un 3% en volumen de envíos debido a las inclemencias del clima. Esto podría traducirse en ingresos de hasta $276 millones, $6 millones menos que el año anterior. “No creo que pasemos los 280 millones”, afirma Martínez, quien atribuye la baja en parte al 15% de aranceles impuesto el año pasado por el Gobierno de Donald Trump, que se sumó al 6,8% que la flor ecuatoriana ya pagaba.

Esa carga arancelaria, explica Ignacio Gómez, gerente general de 7000 Logistics, ha empezado a sentirse en el mercado estadounidense, sobre todo cuando los mayoristas comparan la flor ecuatoriana con la colombiana, su principal competencia. Colombia debe enfrentar apenas un 10% de arancel, gracias al acuerdo comercial que mantiene con Estados Unidos.

“En realidad ya hay un efecto en el costo de la flor, para toda la cadena y el consumidor estadounidense, y eso tiene un impacto negativo”, admite Gómez. Esta situación repercute, por ejemplo, en que un tallo que antes se vendía en casi $1 hoy puede ofrecerse, según la variedad de la flor, hasta con un precio duplicado.

Ventajas competitivas

No obstante, no todo es negativo. En un mercado con mayor poder adquisitivo, el alza de precios, mucho más en esta época, es un factor que el consumidor aún logra sobrellevar. Y si se habla de la rentabilidad de la industria, Ecuador cuenta con una ventaja: su economía dolarizada le da mayor estabilidad de precios a sus procesos productivos, algo que no tiene la industria colombiana. Esta última debe enfrentar los desequilibrios de un peso devaluado y el fuerte incremento del salario mínimo para este año (más de $500, un 24% más).

Parte de esas fortalezas ha aprovechado este año Avianca Cargo, una de las firmas estrella del segmento logístico de este sector. El plan, señala Diogo Elías, CEO de la empresa, es trasladar, hasta mañana, 19.000 toneladas entre flores ecuatorianas y colombianas, elevando hasta en un 16% la carga ecuatoriana.

Mercado exigente

En locales, hay bouquets que se venden entre $ 90 y $ 800. Los aranceles incidieron en un alza de hasta el 15 %. Miguel Canales / expreso

Ecuador, cuyos principales mercados son Estados Unidos, Canadá y Europa, es el tercer exportador mundial de flores después de Holanda y Colombia. Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, habló el pasado viernes, en una rueda de prensa sobre la repercusión económica que esta actividad genera en la ciudad. “El 90% de las flores que llegan a Estados Unidos pasan por Miami y se redirigen a otras partes. El impacto es astronómico por la dinámica comercial que esto genera: los negocios, los empleos, los intercambios”, destacó.

Una muestra de ello es la apertura de Alejandría, una florería paraguaya que, con la intención de vender flores ecuatorianas y colombianas, abrió hace cuatro meses sus puertas en el selecto barrio de Coral Gables. Los locales comerciales son el último eslabón de la cadena, donde se mide el real pulso de la venta y las tendencias.

Los aranceles que se pagan por la flor y la alta demanda de la época han elevado los precios entre un 5 y 15%. Paula Sosa, una de las administradoras de Alejandría, menciona que un bouquet de 12 rosas que antes costaba $85 hoy está en $90. Sin embargo, el valor no es un limitante en esta temporada de conquista y muestras de afecto a los seres más queridos. Hay ramos de hasta 150 rosas por las que se llega a pagar hasta $800.

Cerca del 75% de la demanda corresponde a rosas, pero cada vez hay más consumidores que apuestan por la diversidad para armar por cuenta propia o adquirir bouquets ya diseñados. Una preferencia que, según Ximena García, gerente de Calidad de 7000 Logistics, está siendo atendida por el mercado ecuatoriano, que cada vez inyecta mayor variedad en su oferta. Ecuador es reconocido por tener rosas con botones mucho más grandes, pero a su empresa hoy en día ya arriban entre 50 y 70 variedades que están conquistando el mercado.

Entre esa nueva oferta está la flor de verano, que destaca con especies como el ranúnculo y la anémona que exportan empresas como la ambateña Megaflor. Miguel Portilla, su gerente, explica que estas nuevas especies son un mercado creciente que, a diferencia de la rosa, pueden exportarse todo el año y cuya oferta aún escasa permite mejorar los precios. En su caso, para esta temporada espera exportar 1 millón de tallos, lo que significa un 90% más en volumen e ingresos. Una muestra de que es posible seguir creciendo en un mercado saturado y lleno de desafíos.

