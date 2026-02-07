El precio del oro cambia la forma de celebrar San Valentín

El costo de la onza del oro en un año creció 85 %. Plata y acero son la opción

San Valentín sigue siendo una de las fechas favoritas para declarar el amor, pedir matrimonio o formalizar una relación. Sin embargo, este 2026 el Día del Amor y la Amistad llega marcado por un factor determinante: el fuerte incremento del precio del oro, que ha cambiado las preferencias de compra y la forma de celebrar entre los enamorados.

Actualmente, la onza de oro se cotiza en 4.847 dólares, lo que ha encarecido de forma significativa los anillos tradicionales. En joyerías consultadas por Diario EXPRESO, un anillo de oro que antes costaba alrededor de 400 dólares, hoy alcanza los 1.200 dólares. Frente a este escenario, los anillos de plata, con precios desde 70 dólares, se han convertido en la opción más demandada, mientras que los anillos de acero, dependiendo del modelo, pueden encontrarse desde 20 dólares.

Durante un recorrido realizado por este Diario, se evidenció este cambio de tendencia. Jhonny Moreno y Joselyn Mejía, una pareja que ha decidido casarse en el mes del amor, optó por anillos de plata. Una decisión que refleja una realidad cada vez más común: escoger el metal del anillo ya no depende de lo grande que es el amor, sino de lo caro que está el oro, cuyo precio ha aumentado 85,78 % en un año.

Más allá de los regalos, San Valentín también se vive alrededor de experiencias gastronómicas y encuentros sociales. Por lo general, los enamorados buscan entregar el regalo o declararse durante una cena, y para ello los hoteles de cinco estrellas han preparado diversas propuestas.

Los restaurantes de los hoteles listos para atender a los clientes que celebrarán San Valentín, en la foto el Sheraton de Guayaquil. MIGUEL CANALES

El Hilton Colón Guayaquil ofrece el evento “Friends Valentine’s Dinner Party”, una celebración pensada no solo para parejas, sino también para grupos de amigos. La experiencia incluye música bailable en vivo, DJ y cena buffet, con un costo de 62 dólares por persona. Además, el hotel ofrece un paquete de hospedaje que incluye desayuno, fiesta y cena buffet por 280 dólares por pareja. Para quienes buscan únicamente una cena con música en vivo, el restaurante Porto Fino tiene opciones desde 78 dólares por persona; en La Vereda Tropical, la cena cuesta 75 dólares, y en Café Colón, 42 dólares. Los grupos de amigos también optan por el tradicional té buffet, disponible entre las 16:30 y 18:00, con un valor de 22,50 dólares por persona.

En la misma línea, el Sheraton Guayaquil ha preparado varias opciones para el Día del Amor y la Amistad. Su Cena Romántica de San Valentín, prevista para el viernes 13 de febrero, ofrece un buffet de gastronomía internacional, pastas preparadas en vivo, paella, cortes de carne a la parrilla, selección de postres, bebidas soft ilimitadas, sommelier invitado y DJ set hasta las 02:00, por 49 dólares más impuestos. Adicionalmente, el hotel ofrece una Cena Rodizio, disponible el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de febrero, por 54 dólares.

Otras alternativas incluyen el Bankers Club, que presenta una cena de cinco tiempos por 55,90 dólares, y el Wyndham Garden Guayaquil, que el sábado 14 de febrero ofrecerá una cena de cuatro tiempos con música en vivo por 40 dólares por persona.

También hay restaurantes como Natsumi que ofrecen 20 bocados, 2 copas de sangría y postre por 24,99 dólares.

Las promociones del Día del Amor y Amistad en los malls

Los centros comerciales también se suman a la celebración. CityMall lanzó la campaña “Cuenta tu historia de amor”, que invita a los clientes a compartir sus historias para ganar premios instantáneos. Además, al registrar facturas por cada 25 dólares en compras, los participantes acceden al sorteo de un viaje para dos personas a la playa con todo incluido.

Por su parte, Policentro celebra San Valentín con una agenda que incluye música en vivo, karaoke en pantalla grande, activaciones familiares y la promoción “Invita a tu crush a un crucero desde Panamá”, que premiará a una pareja con pasajes, crucero y traslados todo incluido.

Se pueden encontrar mini tortas desde 6 dólares en la pastelería Erick. MIGUEL CANALES

Para quienes buscan celebrar en casa y busca dulces. Las mini tortas se pueden encontrar desde 6 dólares en la Pastelería Erick; los arreglos florales pequeños desde 5 dólares en el Mercado de Flores; y las cajas de madera, ideales para regalos personalizados, desde 2 dólares en la zona del Mercado Central.

Desde el análisis comercial, Erwin Andrade, profesor del área de Marketing y Comercial de IDE Business School, explica que San Valentín es una temporada corta, y que, aunque no representa un porcentaje elevado de las ventas anuales, es clave por su valor estratégico.

Andrade añade que la coincidencia de San Valentín con Carnaval no va a restar ventas, sino que va a generar una sinergia comercial.

En ese contexto, los administradores de los distintos negocios consultados por Diario EXPRESO estiman que las ventas por San Valentín crecerán entre un 10 % y un 40 %, dependiendo del tipo de tienda, restaurante, pastelería o joyería.

Así, aunque el oro esté más caro y las decisiones de compra se ajusten al presupuesto, el amor y la amistad siguen encontrando múltiples formas de celebrarse en la ciudad.

