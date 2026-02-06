Alza arancelaria de Colombia pone presión al comercio de palma ecuatoriana

El aceite de palma y sus derivados, que representan casi la mitad de las exportaciones del sector

La reciente decisión de Colombia de incrementar los aranceles a los productos importados desde Ecuador ha encendido las alertas en el sector palmicultor nacional, al tratarse del principal rubro de exportación no petrolera hacia el país vecino. El aceite de palma y sus derivados concentran una parte significativa del comercio bilateral, por lo que la medida genera una profunda preocupación entre productores e industriales. El sector manifiesta su opinión este viernes 6 de febrero de 2026 en que en que una misión de autoridades de Colombia está reunida con autoridades de Ecuador en Quito.

Durante el año anterior, de los cerca de 808 millones de dólares en exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Colombia, el sector palmicultor aportó aproximadamente 102 millones de dólares, consolidándose como el mayor producto de exportación hacia ese mercado. Esta relación comercial ha sido estratégica para el sector durante décadas.

En 2025, Ecuador produjo alrededor de 560 mil toneladas de aceite crudo de palma, de las cuales 211 mil toneladas de aceite de palma y derivados se destinaron a mercados internacionales. De ese volumen, el 49 % tuvo como destino Colombia, lo que evidencia la alta dependencia comercial con ese país y la relevancia de mantener condiciones estables de acceso al mercado.

La diversificación de la exportación del aceite de palma

Pese a este escenario, el sector ha avanzado en la diversificación de destinos. En el último año, el aceite de palma ecuatoriano llegó a 30 países, entre ellos México, Chile, Estados Unidos, Países Bajos, España, India y Camerún. Gracias a la gestión de la Asociación de Extractoras Independientes y de los distintos actores de la cadena productiva, ha sido posible evacuar excedentes de manera gradual y sostenida.

Como resultado de estos esfuerzos, en enero de 2026 se exportaron cerca de 25 mil toneladas de aceite y derivados, lo que permitió aliviar de forma significativa los inventarios nacionales. Además, mediante negociaciones a futuro, se prevé la exportación de 5.300 toneladas de aceite crudo a la India durante la tercera semana de febrero.

Aunque el incremento arancelario entró en vigencia el 1 de febrero, se logró despachar aceite hacia Colombia hasta el pasado fin de semana. Solo en la última semana de enero se exportaron cerca de 13 mil toneladas, de las cuales aproximadamente 7.000 toneladas tuvieron como destino Colombia, mientras que el resto se dirigió a mercados como Venezuela y México.

Ante este contexto, el sector palmicultor solicita de manera formal al Gobierno Central que explore alternativas de solución a esta problemática, ya que una prolongación de la medida podría generar afectaciones severas, especialmente para los pequeños y medianos productores. Asimismo, se considera fundamental que las autoridades competentes mantengan reuniones con los actores de la cadena productiva para analizar la situación y construir soluciones conjuntas.

El sector también aclara que no es correcto afirmar que el país se encuentre inundado de aceite, ya que este tipo de mensajes, basados en información imprecisa, solo generan incertidumbre y especulación en el mercado. La coyuntura actual exige un análisis responsable y la adopción de medidas concretas que permitan sostener la actividad productiva y comercial.

Finalmente, los representantes del sector consideran que este escenario no es sostenible para ninguna de las partes y confían en que, a través del diálogo y la cooperación bilateral, se puedan alcanzar acuerdos que garanticen la estabilidad comercial y el beneficio mutuo entre Ecuador y Colombia.

