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Alias La Perris
Alias La Perris, presunto cabecilla de Los Tiguerones, murió dentro de la Penitenciaría del Litoral días después de su detención.cortesía

Alias La Perris apareció muerto en la Penitenciaría de Guayaquil: esto se sabe

El presunto cabecilla de Los Tiguerones fue hallado muerto en la Penitenciaría del Litoral, días después de su captura

La mañana de este jueves 19 de marzo se confirmó la muerte de Brayan José Macías Cedeño, conocido como alias La Perris, al interior de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. El detenido había sido capturado apenas tres días antes, durante un operativo en el cantón Santa Lucía.

Alias La Perris era considerado un objetivo de alto valor dentro de la estructura criminal de Los Tiguerones, una de las organizaciones delictivas con mayor presencia en el noroeste de la ciudad.

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Captura durante el toque de queda

La detención de Macías Cedeño se produjo la madrugada del lunes 16 de marzo, en medio de un operativo coordinado entre Fuerzas Armadas e inteligencia militar. Según las autoridades, se movilizaba en un vehículo cuando fue interceptado.

Alias La Perris
Alias La Perris operaba en el noroeste de Guayaquil y era considerado un objetivo de alto valor por las autoridades.cortesía

De acuerdo con información preliminar, su captura formaba parte de acciones focalizadas contra estructuras vinculadas a extorsiones y violencia en sectores críticos de Guayaquil.

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Un historial delictivo acumulado

Registros de la Función Judicial evidencian que alias La Perris tenía antecedentes por varios delitos, entre ellos:

  • Robo (2016, 2020 y 2022)

  • Asociación ilícita (2020)

  • Receptación (2019)

Las autoridades lo vinculaban a operaciones delictivas en el distrito Nueva Prosperina, especialmente en zonas como El Fortín, donde presuntamente coordinaba actividades de extorsión y otros delitos violentos.

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Refuerzan operativos tras su muerte

Tras conocerse su fallecimiento, una fuente policial confirmó el hecho y señaló que se han intensificado los operativos de seguridad en sectores donde alias La Perris mantenía influencia.

El coronel Gino Pillajo, jefe policial del distrito Nueva Prosperina, indicó que el objetivo es prevenir posibles reacciones violentas tras la muerte de este presunto cabecilla.

Un caso en desarrollo

Hasta el momento, no se han detallado las causas oficiales de la muerte dentro del centro penitenciario. El caso se mantiene en investigación, mientras crece la expectativa sobre posibles repercusiones en la dinámica criminal de Guayaquil.

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