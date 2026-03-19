Cortes de luz durante el toque de queda: Reimberg explica razones de seguridad

Las interrupciones del servicio se aplican en zonas donde se desarrollan acciones policiales y militares

El ministro del Interior, John Reimberg, reconoció que los cortes de energía eléctrica registrados en sectores bajo toque de queda responden, en algunos casos, a órdenes emitidas por las fuerzas de seguridad como parte de los operativos que se ejecutan en el territorio.

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Según explicó el funcionario, las interrupciones del servicio se aplican en zonas donde se desarrollan acciones policiales y militares, con el objetivo de facilitar las intervenciones. “En algunos sectores donde nosotros operamos hay cortes de luz, justamente por las operaciones que se realizan en el territorio”, señala.

Reimberg advirtió que estos cortes pueden generar riesgos colaterales, especialmente cuando coinciden con actividades de servicios básicos. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que, durante un operativo, se cruce un vehículo de recolección de basura en medio de una acción de seguridad. “Imagínense realizar este corte, hagamos el ataque o la destrucción de algo y justo encontremos un vehículo que está haciendo recolección de basura”, indicó.

Las interrupciones del servicio se aplican en zonas donde se desarrollan acciones policiales y militares, con el objetivo de facilitar las intervenciones. Cortesía

Pedido a autoridades locales y empresas de servicios

Ante ese escenario, el ministro hizo un llamado directo a las autoridades municipales y a las empresas encargadas de la recolección de desechos para que ajusten sus horarios mientras se mantiene el toque de queda en determinadas provincias. El pedido estuvo dirigido, de manera expresa, a la alcaldesa y a las entidades responsables de estos servicios.

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“Yo le pediría a la alcaldesa y a la compañía que se encarga de la recolección acomodarse a los horarios, arrimar el hombro”, manifestó Reimberg, al tiempo que recalcó que restan pocos días para que finalice la medida excepcional.

El ministro insistió en que la intención es evitar situaciones de riesgo para civiles y trabajadores, y llamó a coordinar las actividades de forma preventiva. “Hagámoslo de una forma tranquila y no arriesguemos la vida de nadie”, agregó.

Cortes bajo orden operativa

Reimberg también fue enfático en señalar que los cortes de energía no son aleatorios ni producto de fallas técnicas, sino que se ejecutan bajo orden expresa en el momento en que se desarrollan los operativos. “Los cortes de luz son bajo una orden nuestra en el momento que estamos haciendo una operación en algún punto de las cuatro provincias donde se está realizando operaciones”, afirmó.

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