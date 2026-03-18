Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

terminal de Guayaquil
Usuarios hacen fila en la Terminal de Guayaquil para las últimas salidas de buses antes del toque de queda.Cortesía

Horarios de la Terminal de Guayaquil: Últimas salidas de buses por toque de queda

Viajeros han perdido viajes por disminución de rutas y cambios de horario. Revisa la guía completa

La rutina de viaje desde Guayaquil ha cambiado de forma drástica. El toque de queda vigente en la provincia del Guayas no solo vacía las calles por la noche, sino que también obliga a miles de pasajeros a adelantar sus desplazamientos y replantear la forma en la que se movilizan hacia otras ciudades del país.

En la Terminal Terrestre de Guayaquil Jaime Roldós Aguilera, el movimiento continúa, pero los buses ya no salen durante la madrugada y las últimas frecuencias del día se concentran antes de las 21:00 para cumplir con la restricción que rige desde las 23:00.

RELACIONADAS

Estos son los últimos horarios de buses desde Guayaquil

Las principales cooperativas ajustan sus salidas, y en muchos casos, los últimos turnos se adelantan más de lo habitual. Estos son algunos de los horarios actuales por el toque de queda saliendo desde Guayaquil en las rutas más concurridas:

  • Playas- Posorja último bus a las 21:00
  • Santa Elena : salidas hasta las 18:30 (frecuencia cada dos horas)
  • Los Ríos (Babahoyo): última salida a las 19:40
  • Manabí: opera hasta las 21:00
  • Esmeraldas: último turno a las 21:00
  • Tungurahua (Ambato): salida final a las 20:15
  • Azuay: (Cuenca): último bus a las 20:30
  • Santo Domingo: última salida a las 17:10 (se recomienda llegar 40 minutos antes)
  • Pichincha (Quito): última frecuencia a las 20:15

Estos horarios reflejan la eliminación casi total de viajes nocturnos y una concentración de pasajeros en horas de la tarde y noche.

Pasajeros del terminal de Guayaqquil
En la Terminal Terrestre de Guayaquil, los viajeros se apresuran a tomar las últimas frecuencias antes de las 21:00, en cumplimiento del toque de queda.Cortesía
Cooperativas de buses reducen frecuencias nocturnas en Guayaquil por restricciones de movilidad en Ecuador.

Cooperativas de buses que han cambiado sus frecuencias por el toque de queda

Leer más

Viajeros pierden rutas por falta de horarios nocturnos

Para los usuarios frecuentes, viajar se vuelve más complejo. La planificación ya no es opcional, sino una necesidad por la disminución de rutas en las noches.

Antes yo podía salir de trabajar y tomar un bus tranquilo en la noche, pero ahora tengo que apurarme. Si no llego antes de las ocho, ya no viajo”, cuenta María Gabriela López, quien se moviliza constantemente entre Guayaquil y Babahoyo.

Una situación similar vive Jimmy Coronado, comerciante que viaja a la Sierra: “Los buses a Ambato o Quito salen más temprano. Si pierdes ese turno, te toca esperar hasta el día siguiente. Todo se ha complicado”, explica el hombre que relata que ya ha perdido buses:

Me he retrasado por el tráfico, llego tarde y ya no encuentro nada. Ojalá pronto acabar el toque de queda”, comentó.

Incluso en rutas entre provincias que se encuentran en toque de queda todo se ha vuelto más complejo. “Para ir a Santo Domingo ahora prácticamente tienes un solo horario. Si no alcanzas ese bus de la tarde, ya no hay cómo”, relata otro pasajero en la terminal.

El toque de queda rige desde el 15 de marzo y se extenderá hasta el 31 de marzo en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Messi se despide de Argentina jugando ante Guatemala antes del Mundial 2026

  2. Copa África: Senegal se niega a devolver la Copa África y estalla el conflicto

  3. “La amenaza fue eliminada”: Pedro Arnulfo Sánchez sobre bomba en frontera con Ecuador

  4. SRI extiende plazo para declarar impuestos: ¿hasta cuándo aplica?

  5. El sector empresarial ecuatoriano mira al sol para asegurar su energía

LO MÁS VISTO

  1. Préstamos Quirografarios IESS 2026: Cómo solicitar el crédito con la nueva tasa

  2. Allanamientos en Ecuador: juristas advierten desvío de la figura legal

  3. Devolución del IVA 2026: ¿Por qué mi trámite digital aparece como 'pendiente'?

  4. Adultos mayores y devolución del IVA: pasos para consultar pagos pendientes

  5. Convocatorias 'Encuentra Empleo' marzo 2026: vacantes en sector público

Te recomendamos