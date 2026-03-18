Horarios de la Terminal de Guayaquil: Últimas salidas de buses por toque de queda

Viajeros han perdido viajes por disminución de rutas y cambios de horario. Revisa la guía completa

Usuarios hacen fila en la Terminal de Guayaquil para las últimas salidas de buses antes del toque de queda.

La rutina de viaje desde Guayaquil ha cambiado de forma drástica. El toque de queda vigente en la provincia del Guayas no solo vacía las calles por la noche, sino que también obliga a miles de pasajeros a adelantar sus desplazamientos y replantear la forma en la que se movilizan hacia otras ciudades del país.

En la Terminal Terrestre de Guayaquil Jaime Roldós Aguilera, el movimiento continúa, pero los buses ya no salen durante la madrugada y las últimas frecuencias del día se concentran antes de las 21:00 para cumplir con la restricción que rige desde las 23:00.

Estos son los últimos horarios de buses desde Guayaquil

Las principales cooperativas ajustan sus salidas, y en muchos casos, los últimos turnos se adelantan más de lo habitual. Estos son algunos de los horarios actuales por el toque de queda saliendo desde Guayaquil en las rutas más concurridas:

Playas- Posorja último bus a las 21:00

Santa Elena : salidas hasta las 18:30 (frecuencia cada dos horas)

Los Ríos (Babahoyo): última salida a las 19:40

Manabí: opera hasta las 21:00

Esmeraldas: último turno a las 21:00

Tungurahua (Ambato): salida final a las 20:15

Azuay: (Cuenca): último bus a las 20:30

Santo Domingo: última salida a las 17:10 (se recomienda llegar 40 minutos antes)

Pichincha (Quito): última frecuencia a las 20:15

Estos horarios reflejan la eliminación casi total de viajes nocturnos y una concentración de pasajeros en horas de la tarde y noche.

En la Terminal Terrestre de Guayaquil, los viajeros se apresuran a tomar las últimas frecuencias antes de las 21:00, en cumplimiento del toque de queda. Cortesía

Cooperativas de buses que han cambiado sus frecuencias por el toque de queda Leer más

Viajeros pierden rutas por falta de horarios nocturnos

Para los usuarios frecuentes, viajar se vuelve más complejo. La planificación ya no es opcional, sino una necesidad por la disminución de rutas en las noches.

“Antes yo podía salir de trabajar y tomar un bus tranquilo en la noche, pero ahora tengo que apurarme. Si no llego antes de las ocho, ya no viajo”, cuenta María Gabriela López, quien se moviliza constantemente entre Guayaquil y Babahoyo.

Una situación similar vive Jimmy Coronado, comerciante que viaja a la Sierra: “Los buses a Ambato o Quito salen más temprano. Si pierdes ese turno, te toca esperar hasta el día siguiente. Todo se ha complicado”, explica el hombre que relata que ya ha perdido buses:

“Me he retrasado por el tráfico, llego tarde y ya no encuentro nada. Ojalá pronto acabar el toque de queda”, comentó.

Incluso en rutas entre provincias que se encuentran en toque de queda todo se ha vuelto más complejo. “Para ir a Santo Domingo ahora prácticamente tienes un solo horario. Si no alcanzas ese bus de la tarde, ya no hay cómo”, relata otro pasajero en la terminal.

El toque de queda rige desde el 15 de marzo y se extenderá hasta el 31 de marzo en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro.

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