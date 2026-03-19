Ecuatorianos vinculados al narco Marset planeaban atentados en Bolivia

La captura del ciudadano uruguayo Sebastián Marset ha revelado la participación de dos ecuatorianos en su estructura de seguridad transnacional. Según informó la Policía de Bolivia este jueves 19 de marzo de 2026, los compatriotas formaban parte de un anillo de protección compuesto íntegramente por extranjeros, quienes habrían permanecido en territorio boliviano tras la detención de su líder el pasado viernes 13 de marzo.

Marset, quien fue capturado en Santa Cruz y entregado de inmediato a las autoridades de Estados Unidos, enfrenta cargos por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Sin embargo, su salida del país activó una supuesta red de represalias en la región, donde los ecuatorianos fueron detenidos junto a cinco ciudadanos colombianos bajo sospechas de terrorismo.

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Planes de atentados en Santa Cruz

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, confirmó que los operativos de captura se ejecutaron el pasado miércoles en Santa Cruz, en el este de Bolivia. Durante las intervenciones, los agentes incautaron uniformes de corte militar y equipos de comunicación. Las investigaciones preliminares, lideradas por el Ministerio del Interior boliviano, apuntan a que el grupo —encabezado por un exmilitar colombiano— planificaba ataques contra unidades policiales como medida de venganza por la caída del narcotraficante uruguayo.

Inteligencia detecta redes de explosivos

La desarticulación de esta célula fue posible gracias al acceso de la Policía a mensajería digital en los dispositivos de los sospechosos. Los chats revelaron coordinaciones con contactos en el exterior para el traslado de delincuentes especializados en el manejo de explosivos hacia Bolivia. Ante este escenario, el ministro Oviedo subrayó que las estructuras del narcotráfico suelen operar en conjunto con el terrorismo, la trata de personas y la corrupción institucional.

Actualmente, los dos ecuatorianos y el resto de los implicados se encuentran recluidos en el centro penitenciario de Palmasola. Mientras tanto, en Virginia, Estados Unidos, la justicia avanza en el proceso contra Marset, quien podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión por delitos financieros vinculados al tráfico de estupefacientes.

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Cooperación transnacional

Mientras la justicia boliviana profundiza en el análisis de los dispositivos móviles para identificar a otros colaboradores en el extranjero, el proceso contra el narco Marset en Estados Unidos marca un precedente en la cooperación regional contra el crimen organizado. Las autoridades de ambos países mantienen el intercambio de información para determinar el alcance real de esta estructura, que combinaba el tráfico de estupefacientes con tácticas de terrorismo urbano.

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