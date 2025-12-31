Cae en Cali alias Gato Celi, cabecilla de ChoneKillers ligado a crímenes en Durán

'Gato Celi' era cómplice de alias Bob Marley y se le atribuye participación en secuestros, extorsiones y múltiples asesinatos

Autoridades de Colombia detuvieron en las últimas horas, en la ciudad de Cali, a Cristhian Pastor Valverde, conocido como Gato Celi.

Autoridades de Colombia detuvieron en las últimas horas, en la ciudad de Cali, a Cristhian Pastor Valverde, conocido como Gato Celi, señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal Chone Killers y considerado un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad de Ecuador.

(Te puede interesar: Alias Maturana, padrastro de Bob Marley, detenido en operativo en Durán)

Según información oficial, 'Gato Celi' era cómplice de alias Bob Marley y se le atribuye participación directa en secuestros, extorsiones y múltiples asesinatos registrados en el cantón Durán, una de las zonas más golpeadas por la violencia ejercida por estructuras del crimen organizado.

El detenido mantenía además una disputa territorial con 'Negro Tulio', identificado como integrante de una facción rival y actualmente recluido en la cárcel de El Encuentro, uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad del país.

Las autoridades destacaron que la captura fue posible gracias a un operativo coordinado entre la Policía Nacional del Ecuador y la Policía de Colombia, quienes realizaron labores de inteligencia conjunta para ubicar y detener al sospechoso.

El arresto de 'Gato Celi' representa un nuevo golpe a las organizaciones criminales que operan en la Zona 8 y sus alrededores, en medio de los esfuerzos regionales por frenar las disputas violentas entre bandas que se disputan rutas, territorio y operaciones ilícitas.

Capturan a alias Bob Marley, cabecilla de la banda criminal ChoneKillers en Durán. Cortesía

Hermano de 'Gato Celi' dirigía una red de extorsión

Piden cambio de prisión preventiva para alias Bob Marley tras nuevas evidencias clave Leer más

Jorge Wilmer Pastor Valverde, hermano de alias “Gato Celi” —uno de los líderes de la organización criminal Los Chone Killers que opera en Durán— manejaba una estructura dedicada a la extorsión en ese cantón, aprovechando un puesto que ocupaba como servidor público.

Las investigaciones de la Policía relacionan a Jorge Pastor, conocido también como 'Chino', con la coordinación de varios hechos de sicariato en el cantón. Según los reportes, habría realizado transferencias a individuos identificados como presuntos responsables de múltiples asesinatos en esa zona.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ