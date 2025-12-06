Piden cambio de prisión preventiva para alias Bob Marley tras nuevas evidencias clave

Hallaron el cuerpo sin vida de la persona que había sido reportada como secuestrada por alias Bob Marley

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que las autoridades solicitarán una reforma de medidas cautelares para alias Bob Marley, detenido días atrás, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona que había sido reportada como secuestrada. El cadáver fue encontrado en el sector conocido como El Peñón del Diablo, zona donde operaría la estructura liderada presuntamente por el detenido.

Reimberg señaló que el procesado no solo estaría vinculado con delitos de microtráfico, tráfico de drogas, secuestro y extorsión, sino también con más de 70 asesinatos registrados en Durán. A ello se suma la nueva muerte confirmada, por la cual —dijo— deberá enfrentar una pena más severa. “Debe recibir la peor sanción para que permanezca en la Cárcel del Encuentro”, afirmó.

El ministro cuestionó que varios de los detenidos en este caso, incluidos integrantes cercanos a Bob Marley, tenían antecedentes por asesinato en 2024 y aun así circulaban libremente en 2025. “Hago un llamado a la justicia. Personas procesadas por asesinato no pueden estar libres en las calles”, sostuvo.

Extorsión mientras la víctima ya había sido asesinada

Según la información expuesta, alias Bob Marley continuaba negociando el supuesto rescate de la víctima incluso después de haberla asesinado. En su teléfono celular se encontraron conversaciones en las que exigía USD 50.000 a los familiares, enviando comunicaciones y presuntas pruebas de vida previamente grabadas. “Mientras estaba oculto en Playas, seguía dirigiendo las extorsiones. Hay evidencias de todas las negociaciones”, indicó Reimberg.

El ministro adelantó que las investigaciones continuarán para determinar si existen más víctimas atribuibles a la organización, pues se presume que la banda desmembraba y desaparecía cuerpos para evitar su identificación. Las pesquisas incluyen testimonios, análisis forenses y la información recopilada en otros operativos que permitieron capturar a supuestos sicarios de la estructura.

Reimberg sostuvo que la meta es asegurar penas máximas para los responsables y recordó que el Gobierno ha propuesto endurecer las sanciones por delitos graves. “Necesitamos que la justicia haga su parte. Vamos a vigilar de cerca lo que ocurra con estos detenidos”, afirmó.

Irregularidades en agencias de tránsito de Durán y Manta

El ministro también confirmó que las agencias de tránsito municipales de Durán y Manta fueron intervenidas tras detectarse indicios de infiltración por parte de grupos delincuenciales. Entre las anomalías señaladas mencionó falta de pagos a agentes por más de seis meses, cobro de coimas, matriculación clandestina de vehículos y contratos con posibles beneficios irregulares.

60 DOMICILIOS ALLANADOS POR EL BLOQUE DE SEGURIDAD EN EL OPERATIVO “JAMAICA”.



En una operación coordinada por tierra, mar y aire en Guayaquil y Durán, el Bloque de Seguridad ejecutó 60 allanamientos en inmuebles utilizados para el ocultamiento de personas secuestradas,… pic.twitter.com/XogGIQxSAg — John Reimberg (@JohnReimberg) December 6, 2025

Con la presencia de la Policía Nacional —dijo— estas prácticas habrían cesado. Reimberg anunció que próximamente se presentará un informe detallado sobre los hallazgos, incluidos fondos no registrados y responsabilidad administrativa de funcionarios municipales. “No solo los grupos delincuenciales son responsables; también quienes permitieron que estas actividades ilícitas se mantuvieran”, subrayó.

