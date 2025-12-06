Operativo Jamaica: 60 allanamientos contra bandas en Guayaquil, Durán y Samborondón

John Reimberg señaló la persecución de los integrantes de los ChoneKillers, a la que se atribuye control territorial en Durán

El Bloque de Seguridad ejecutó una operación simultánea por tierra, mar y aire en Guayaquil, Durán y Samborondón.

El Bloque de Seguridad ejecutó este sábado 6 de diciembre una operación simultánea por tierra, mar y aire en Guayaquil, Durán y Samborondón, que dejó como resultado 60 domicilios allanados. De acuerdo con las autoridades, varios de estos inmuebles eran utilizados para el ocultamiento de personas secuestradas, cadáveres, armas, drogas y vehículos robados.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el operativo —denominado Jamaica— se desarrolló en tres sectores de Durán y en un punto estratégico de Samborondón, donde integrantes de estructuras criminales buscaban refugio cuando las fuerzas del orden intervenían en la zona. “El objetivo principal es que se acabó esto de zonas manejadas por alguna estructura criminal. Hemos venido a dejar un mensaje claro”, afirmó.

Reimberg señaló que el primer mensaje de esta intervención es la persecución sostenida de los integrantes de la estructura conocida como ChoneKillers, a la que se atribuye control territorial y operaciones ilícitas en Durán. El segundo, precisó, es que no se permitirá la existencia de cerramientos o perímetros ilegales que faciliten el ocultamiento de armas, la retención de personas secuestradas, la comisión de asesinatos o actividades de microtráfico.

El ministro advirtió que otras bandas podrían intentar ocupar los territorios liberados. Mencionó específicamente a los Latin Kings y a los Águilas. Cortesía

Resultados de la operación

60 domicilios allanados

2 radios punto a punto

6 celulares

1 escopeta cal. 12

1 carabina cal. 22

16 cartuchos cal. 22

8 cartuchos cal. 12

El auge de otras estructuras criminales

El ministro advirtió que, tras el golpe a esta organización, otras bandas podrían intentar ocupar los territorios liberados. Mencionó específicamente a los Latin Kings y a los Águilas, cuyos movimientos han sido detectados en la zona. “Cuando atacamos una estructura, otra va a querer tomar ese espacio. Estamos detrás de ellas también”, indicó.

Reimberg aseguró que las operaciones no se concentrarán en un solo grupo criminal, sino que se extenderán contra todas las organizaciones que pretendan disputar el control territorial. Añadió que los operativos en Durán continuarán de manera sostenida, como parte de la estrategia para mejorar la seguridad en las diferentes provincias del país.

“Estas acciones no se van a detener. Las operaciones van a continuar en todo el sector de Durán”, concluyó el ministro.

Detención de alias Bob Marley debilita estructura en Durán

Una denuncia presentada el 1 de diciembre de 2025 derivó en la captura de Gutenberg Andrés Rodríguez Zambrano, alias Bob Marley, identificado por la Policía Nacional como un objetivo de alto valor y presunto cabecilla de la estructura criminal ChoneKillers que opera en Durán y otras ciudades del Litoral.

La operación policial se ejecutó este 2 de diciembre en el sector de Playas, donde fue localizado alias Bob Marley. En el sitio se incautaron armas, municiones, droga y varios teléfonos celulares, incluido el número desde el cual se habría negociado el rescate. Las autoridades investigan si la víctima del secuestro fue trasladada hacia esa zona, pues aún no ha sido ubicada.

