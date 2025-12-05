Así operaban los ChoneKillers en Durán: investigación deriva en ocho capturas

El operativo se desarrolló sobre la estructura criminal liderada por alias Negro Tulio

Los dueños absoluto de Durán. Una operación policial ejecutada entre la noche del 3 de diciembre y la mañana del 4 de diciembre dejó como resultado la detención de ocho presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Chone Killers, en intervenciones simultáneas realizadas en las provincias de Guayas y Santa Elena.

(Te invitamos a leer: ¿Quiénes son los funcionarios de la ATM que fueron detenidos este 22 de octubre?)

El operativo se desarrolló tras una investigación abierta por la Fiscalía y la Policía Nacional sobre la estructura criminal liderada por alias Negro Tulio, quien, pese a encontrarse recluido, habría continuado emitiendo órdenes para cometer asesinatos y otras actividades ilícitas. De acuerdo con los agentes investigadores, el cabecilla estaría vinculado directamente con 79 muertes violentas registradas entre 2023 y 2024 en los cantones Durán y Guayaquil.

Las autoridades señalaron que estos crímenes guardan relación con el proceso de expansión territorial de los ChoneKillers. Su objetivo habría sido imponer control sobre sectores estratégicos mediante violencia letal sistemática, intimidación armada y acciones catalogadas como terrorismo local.

En un operativo, la Policía Nacional detuvo a Jorge Wilmer, alias El Chino, señalado como presunto financista de Los Chone Killers. Cortesía

Modos Operandi de los ChoneKillers: muerte de fiscales y servidores policiales

La investigación, que tomó cinco meses, incluyó pericias balísticas, análisis forenses digitales y otras técnicas especializadas. Con ello se determinó la presunta participación de la organización en asesinatos contra figuras públicas como los fiscales Leonardo Palacios y César Suárez, servidores policiales, y funcionarios municipales, entre ellos Miguel Santos Burgos, director de Tierras de Durán, y el concejal Cristian Vera.

(Te puede interesar: Alias "Negro Tulio" recibe sentencia de 34 años y pago de mil salarios básicos)

Negro Tulio vinculado al atentado del alcalde en Durán, revela investigación clave Leer más

De igual forma, se vinculó al grupo con el atentado perpetrado en 2023 contra el alcalde Luis Chonillo, en el que murieron dos agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) que cumplían labores de seguridad, además de su presunta autoría en asesinatos múltiples registrados en la provincia.

El expediente investigativo permitió establecer el modus operandi del grupo criminal: una estructura armada compuesta por al menos siete sicarios, logística interna para el abastecimiento de armas cortas y largas, y una capacidad operativa que incluía cinco tentativas de asesinato y cuatro ataques contra instituciones públicas.

Durante el proceso, la Fiscalía notificó a alias Negro Tulio sobre su vinculación en este nuevo caso. El criminal se encuentra recluido desde hace aproximadamente un mes en la cárcel La Roca, mientras la investigación se inició meses atrás.

Detenidos en el operativo

Los aprehendidos fueron identificados como:

Julio Alberto Martínez Alcira, alias Negro Tulio (notificado en prisión). Antecedentes: 2024 por terrorismo y asesinato calificado.

Allison Joel Soto López: Antecedentes: 2024 por asesinato (3 registros), 2025 por robo, asesinato, tráfico ilícito de sustancias y porte de armas. Actualmente PPL en la Penitenciaría del Litoral.

Peter Enrique Silva Plaza, exbombero de Durán: Antecedentes: 2007 por robo, 2024 por asesinato calificado.

Marlon Fajardo Mera, bombero de Durán: Antecedentes: 2010, 2012 y 2014 por robo; 2024 por asesinato.

Tito Vicente Castillo Jaramillo, bombero de Durán: Antecedentes: 2024 por asesinato.

Víctor Alfonso Herrera Cedeño: Sin antecedentes.

Christian Michel Narenchunda: Sin antecedentes.

Darwin Osvaldo Salas Gavilanes: Antecedentes: 2024 por asesinato.

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la captura de estos sujetos permitirá desarticular parcialmente la estructura operativa de los Chone Killers, considerada responsable de una ola de asesinatos en Durán y otras ciudades del país. En paralelo, otro operativo ejecutado el 4 de diciembre permitió la detención de un individuo investigado por secuestro extorsivo.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ