Arsenal
Arsenal es el líder de la Premier League 2025-26.Cortesía

Alineaciones, dónde ver EN VIVO y horario de Arsenal vs Brighton por Premier League

Los Gunners reciben a Brighton en Londres con la presión del Manchester City pisándoles los talones

Arsenal del ecuatoriano Piero Hincapié afronta un partido clave para sostener su dominio en la Premier League 2025-26.  

Este sábado 27 de diciembre de 2025, los Gunners recibirán a Brighton por la fecha 18 del campeonato inglés, en el Emirates Stadium de Londres, desde las 10:00 (hora de Ecuador).  

Arsenal llega como líder, pero con presión del Manchester City

El equipo dirigido por Mikel Arteta llega como líder del torneo con 39 puntos, pero no tiene margen de error. Su perseguidor inmediato, Manchester City, suma 37 unidades y en esta jornada visitará a Nottingham Forest, por lo que cualquier tropiezo de Arsenal podría costarle el primer lugar.

Piero Hincapié
Piero Hincapié se ha convertido en una de las figuras de Arsenal.Piero Hincapié

Aunque Arsenal no podrá contar con los lesionados Cristhian Mosquera, Ben White y Kai Havertz, Arteta mantiene una base competitiva con nombres que marcan diferencias.  

Emelec

Piero Hincapié, clave en la defensa del Arsenal

Piero Hincapié, pieza clave en la zaga, será fundamental para contener los ataques rivales; mientras que Declan Rice aporta equilibrio en el mediocampo y Bukayo Saka desequilibrio y gol por las bandas.

La alineación probable de Arsenal sería: Raya; Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori; Zubimendi, Odegaard, Rice; Saka, Trossard y Gyokeres.

Brighton quiere dar el golpe y acercarse a puestos europeos

Del otro lado, Brighton se ubica en la novena posición, con 24 puntos, y buscará dar el golpe en Londres para acercarse a los puestos europeos.  

Sin embargo, Las Gaviotas también llegan con bajas sensibles por lesión: Carlos Baleba, Stefanos Tzimas, Adam Webster y Solly March no estarán disponibles.

La alineación de Brighton sería: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Ayari, Hinshelwood; Minteh, Gómez, Gruda y Rutter.

¿Dónde ver EN VIVO Arsenal vs Brighton en Ecuador?

En Ecuador, el partido Arsenal vs Brighton se podrá ver EN VIVO por ESPN y la plataforma digital Disney+.

