Emelec cerró una mala temporada 2025 y podría perder a siete jugadores

El Bombillo no fue protagonista en 2025, quedó fuera de torneos internacionales y podría sufrir una profunda renovación

Emelec terminó una mala temporada 2025 y ahora podría perder a varios de sus titulares, debido a que finalizan contrato con el club. El cierre del año no solo deja un balance deportivo negativo para el Bombillo, sino también un escenario complejo en lo deportivo, pensando en lo que será el 2026.

Una LigaPro 2025 lejos de las expectativas del Bombillo

En la LigaPro 2025, Emelec no estuvo a la altura. Si bien logró clasificar al segundo hexagonal, nunca fue protagonista en la lucha por el título y tampoco le alcanzó para pelear por el cupo a la Copa Sudamericana 2026.

(Te invito a leer: Willian Pacho y Moisés Caicedo recibieron su regalo de Navidad antes de tiempo)

Por su parte, en la Copa Ecuador 2025, el Bombillo tuvo un mejor desempeño, alcanzando las semifinales del torneo. Sin embargo, su camino terminó tras ser eliminado por Liga de Quito. De esta manera, Emelec cerró el año sin títulos y sin clasificación internacional.

Emelec no fue protagonista en la temporada 2025. FREDDY RODRÍGUEZ

Siete jugadores de Emelec terminan contrato a fin de año

Ahora, con el final de la temporada, el club enfrenta otro problema importante: la posible salida de varios jugadores titulares que terminan contrato. En total, serían siete futbolistas que podrían dejar el equipo.

Conmebol definió fechas y horarios de fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 Leer más

Los jugadores que finalizan su vínculo con Emelec son Facundo Castelli, Maicon Solís, Romario Caicedo, Roberto Garcés, Justin Cuero, Diogo Bagüí, Jackson Rodríguez y Juan Ruiz Gómez, aunque este último se quedaría una temporada más debido a una lesión de rodilla.

Facundo Castelli y su futuro incierto en Emelec

El caso que más ruido ha generado es el de Facundo Castelli. El delantero argentino expresó públicamente su deseo de continuar en el club, pero reveló que no ha existido ningún acercamiento por parte de la dirigencia.

“No hubo ningún acercamiento de parte de la dirigencia, no hubo oferta, no hubo nada. Esperaremos que se termine el contrato el 31 de diciembre y listo, terminará el vínculo”, señaló el atacante.

Facundo Castelli aseguró que desea continuar en Emelec. FREDDY RODRÍGUEZ

Las salidas confirmadas que ya tuvo el Bombillo

A estas posibles salidas se suman las despedidas ya confirmadas de Alexander González, Christian Cueva, Alfonso Barco y Jaime Ayoví, quienes no continuarán en el equipo.

De cara a la temporada 2026, Emelec no disputará torneos internacionales y solo podrá luchar por los títulos locales: LigaPro 2026 y Copa Ecuador 2026.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!