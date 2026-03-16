Ante LDU, un partido especial para Leones y Kinito Méndez

Antes del encuentro se instala la nostalgia de la época en la U y el anhelo del exfutbolista de dejar huella como entrenador

El reencuentro con un exequipo siempre trae matices especiales en el fútbol y el de esta tarde entre Leones y Liga de Quito definitivamente viene cargado de nostalgia. La sola presencia de Edison Méndez rememora una época dorada de Liga Deportiva Universitaria e incluso trae recuerdos más cercanos, de cuando en 2022 Kinito dirigió al primer equipo de la U tras la salida de Pablo Marini.

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Pero la historia de Méndez esta temporada se escribe en Leones, donde todo debió empezar de cero para varios, y según cuenta a EXPRESO el entrenador, su mayor deseo es, justamente, que la gente pueda separar su faceta de jugador y reconocer la actual, como técnico, lo cual resulta particularmente complicado al llegar al entrenamiento de Leones y verlo junto a otras glorias del fútbol nacional: Neicer Reasco, Giovanny ´´Sombra´´ Espinoza y Johvani Ibarra son su flamante cuerpo técnico.

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"Nosotros cuando elegimos ser entrenadores, nos olvidamos que fuimos jugadores, porque uno no puede vivir del pasado porque jugamos al fútbol. Nos preparamos, fuimos al aula, es totalmente diferente jugar al fútbol que entrenar, tienes que trabajar con conceptos, con una metodología. Pero, a la vez, estoy consciente que haber jugado nos dio una posibilidad, una ayuda para ser mejores", analiza.

Valora, eso sí, el cariño que constantemente recibe de la gente, pero sabe que lo mucho que hicieron en el fútbol no puede definir su capacidad entrenador: "Todo el mundo nos dice que en nuestro cuerpo técnico está el mejor lateral derecho de la historia de Liga; Neicer Reascos, está Jiovanni Ibarra; que ganó más de diez títulos con El Nacional, La Sombra; que fue capitán de Cruzeiro en Brasil, está Kinito; que fue jugador del PSV. Pero no, nosotros también fuimos al aula y nos preparamos como entrenadores, entonces a veces no es fácil que nos tomen en serio como entrenadores porque nos están viendo como futbolistas."

Leones consiguió tener como refuerzo destacado esta temporada a Juan Luis Anangonó. ARCHIVO

Lo cierto es que también desde el banquillo han hecho un camino, como relata Kinito: "Con el profe Ibarra venimos trabajando 15 años, desde El Nacional, con la Sombra Espinoza muchos años en Liga, con Neicer en los equipos que he ido y la verdad es que la conexión es espectacular, con cada uno haciendo su parte"

Todo esa experiencia y una gran amistad forjada en LDU con Esteban Paz permitieron que Méndez asuma el proyecto en Leones, donde no sobra nada más que el conocimiento de varios que fueron parte de la estructura de Liga de Quito en los años más exitosos, cuando llegaron los títulos internacionales.

Uno de ellos es Santiago Jácome, también exjugador y muy cercano a la dirigencia de los Paz. En un breve dialogo cuenta a este medio que debieron volver a iniciar en el mundo de la dirigencia y que han ido paso a paso manteniendo la prudencia financiera y, eso sí, cosechando la confianza que sembraron en varios jugadores. El caso emblema es el de Juan Luis Anangonó, que sabiendo que no hay un gran presupuesto aceptó reforzar al equipo con la idea de volver a proyectar su carrera.

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Un objetivo realista para este año y proyección a mediano plazo

El ascenso desde la Serie B fue el primer objetivo y se cumplió con éxito, sin embargo, a decir de Méndez, lo más duro es la adaptación a la Serie A, pues solo se mantuvieron diez jugadores de la plantilla del año pasado, más refuerzos extranjeros y varios jóvenes de otros equipos. Muchos debieron, primero, adaptarse a la altura y después al tipo de juego. "El ritmo es diferente, se juega más a lo táctico, con el balón, mientas en la B es mucho de correr", detalla Kinito.

La dirigencia sabe de la complejidad de ser un recién ascendido y el objetivo es mantener la categoría. "no ser un equipo ascensor". De momento, Leones ha sumado tres puntos, producto de empates y no sabe todavía lo que es ganar en la Liga Pro 2026. Méndez reconoce que constantemente hace matemáticas y va evaluando a quienes podría sacarle puntos.

La confianza en su cuerpo técnico está ahí, sin embargo el entrenador sabe que en el fútbol nada es seguro: "Uno nunca sabe, a nosotros siempre nos piden el triple por más bien que se trabaje, sabemos que dependemos de resultados y nuestro pensamiento es que si es hasta el día de hoy trabajar, que sea dejando hasta el último cada uno de nosotros. No nos confiamos nunca de que el proceso se pueda cumplir"

Edison Méndez busca un estilo de fútbol directo y le apuesta a la cercanía con el jugador. FRANKLIN JÁCOME

Sabe que con tiempo de trabajo el equipo irá mejorando y espera poder demostrar en la temporada completa: "Nosotros ya lo hemos demostrado en Liga, con resultados en categorías menores en El Nacional, pero sí necesitamos que confíen un poco más en el entrenador ecuatoriano, que nos den por lo menos un proceso de un año para que nos puedan evaluar, eso es lo que pedimos nosotros.

A la par, en Leones existen chicos a los que el club quiere proyectar para futuras ventas. Esteban Paz conoce cómo funcionan los procesos de formación de esas futuras transferencias y Méndez ha dejado clara también su postura en ese sentido: "Ir sacando jugadores, formarlos, sin apurarlos que es totalmente diferente, hay que dejar que se cumpla su proceso". La proyección que tienen, detalla Kinito, es que el equipo en tres o cuatro años ya empiece a poner jugadores en las selecciones menores"

Los técnicos que pasaron por su carrera son inspiración

Edison Méndez dirigiendo evoca ese carácter cercano que tenía con sus compañeros en la selección nacional o en LDU. Él se describe como un entrenador que pone por delante al ser humano: "Busco hacerle entender al jugadores que esto es de errores, que no hay perfección, que cuando se equivoque lo vamos a ayudar a mejorar desde nuestra experiencia".

Ese tipo de trato lo considera esencial, pues cuenta que de la misma manera fueron con él Hernán Bolillo Gómez, Edgardo Bauza o Jorge Fossati. "Recuerdo un consejo que me dieron y me ha ayudado a crecer, que el camerino es fundamental. Para mí el manejo de grupo es la clave, más que una estrategia o táctica, ese trato con los jugadores, que ellos sepan que son lo más importante".

Ya en lo futbolístico, Kinito apuesta a la posesión del balón, con un equipo ordenado en bloque medio y que entienda los momentos para presionar arriba o no. Quiere lograr que el equipo tenga transiciones rápidas hacía el ataque, "no tener el balón por tener, sino para hacer daño al rival".

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