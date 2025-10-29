Leones del Norte FC asciende a la Serie A con un cuerpo técnico lleno de mundialistas

Leones del Norte jugará por primera vez la Serie A y el ascenso lo consiguió de la mano de exjugadores históricos de la Tri

El festejo de los jugadores y cuerpo técnico de Leones del Norte tras lograr el ascenso.

Una de las historias más destacadas del fútbol ecuatoriano en 2025 tiene como protagonista al club Leones del Norte, que logró el ascenso a la Serie A bajo la conducción de un cuerpo técnico integrado por figuras que marcaron época en la selección nacional.

Giovanny Espinoza, Édison Méndez, Néicer Reasco y Johvani Ibarra, todos mundialistas con la Tri, fueron los artífices de la gesta que devuelve a Imbabura un representante en la máxima categoría del balompié nacional.

Para esto fue clave el cambio en la dirección técnica que se produjo el 22 de septiembre, cuando la directiva del club, encabezada por Esteban Paz, decidió poner fin al ciclo del argentino Juan Zubeldía tras un empate 1-1 frente a San Antonio, resultado que alejó momentáneamente al equipo de los puestos de ascenso.

En su lugar, se apostó por un grupo de ecuatorianos con pasado glorioso, que en su etapa como futbolistas fueron símbolos de liderazgo, entrega y éxito tanto a nivel local como internacional. El nuevo cuerpo técnico se conformó con La Sombra Espinoza como director técnico, Kinito Méndez y Néicer Reasco como asistentes, y Johvani Ibarra como preparador de arqueros.

La experiencia de Espinoza como defensa central, referente de Liga de Quito y pieza clave en el histórico proceso de clasificación al Mundial 2006, se combinó con la visión táctica de Méndez, uno de los volantes más talentosos que ha tenido Ecuador.

Reasco, recordado por su velocidad y trayectoria internacional, aportó trabajo desde el campo y la motivación del vestuario, mientras que Ibarra se encargó de potenciar la seguridad bajo los tres palos de Leones del Norte.

El impacto del nuevo cuerpo técnico fue inmediato. Leones del Norte encontró equilibrio, carácter y un estilo de juego sólido que lo llevó a sumar puntos decisivos en las últimas fechas del campeonato. Bajo su mando, el equipo llegó a los primeros lugares de la Serie B, asegurando el ansiado ascenso.

La felicidad y la denuncia de Esteban Paz

Giovanny Espinoza (i) y Édison Méndez (c) forman parte del cuerpo técnico de Leones del Norte. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Esteban Paz, principal directivo de Leones del Norte, resaltó la conquista del ascenso en una temporada que contó estuvo con varias adversidades. “Fue un año muy complicado. Hubo muchas dificultades. Estamos escribiendo la historia desde muy abajo. Hoy es un equipo de fútbol, pero con ilusión queremos ser una institución”, comenzó, reconociendo las adversidades.

Agregó que "tuvimos dificultades, porque el presidente de la Asociación de Imbabura, Nelson Aguirre, nos cerró las puertas. Dijo que haría todo lo posible para que no ascendamos. Dijo públicamente que nos querían expulsar, porque decía que no somos de la provincia, solo porque no nos dejamos cobrar lo que él quería.", denunció.

Paz también contó como se dio la elección del cuerpo técnico con mundialistas. "Yo pedí que La Sombra Espinoza forme parte de esta estructura. Con Santiago Jácome (gerente deportivo) llamamos a Édison Méndez, Néicer Reasco y Geovanny Ibarra. Vinieron enseguida y hubo un salto de calidad", rememoró.

