LigaPro congela el título de Serie B hasta fallo final del TAS sobre Guayaquil City

Guayaquil City espera al TAS para saber si sigue siendo campeón de la Serie B

Guayaquil City logró el ascenso a falta de partidos de finalizar la Serie B.

El futuro del título de la Serie B ecuatoriana sigue en el aire. Aunque Guayaquil City ya celebró su consagración como campeón y levantó el trofeo tras una temporada brillante, la LigaPro confirmó que todo el desenlace quedó en suspenso. La razón: una sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que ordenó restarle tres puntos al club por una deuda pendiente.

El cuadro ‘ciudadano’, que matemáticamente ya había asegurado el título y el ascenso, presentó una solicitud de aclaración e interpretación ante el TAS, con el objetivo de definir si la sanción debe aplicarse en la actual temporada 2025 o en la siguiente, en 2026.

Yardely Rodríguez (i) fue una de las figuras en la defensa de Guayaquil City. Guayaquil City

Toda esperar y esperar

Ante esta incertidumbre, la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro) emitió un comunicado oficial en el que señaló que, mientras el TAS no emita un pronunciamiento definitivo, no se realizará ninguna modificación en la tabla del Hexagonal de Ascenso.

“LigaPro ha decidido mantener en suspenso cualquier cambio en la clasificación, en respeto al debido proceso y a la estabilidad competitiva del torneo”, expresa el comunicado. Además, la organización resaltó que esta decisión busca preservar la integridad del campeonato, evitando medidas contradictorias o irreversibles.

Lo que dice LigaPro

Finalmente, el documento destaca la conducta ejemplar y el juego limpio demostrados tanto por Guayaquil City como por Leones FC, los principales implicados en esta situación, subrayando que su actitud refleja los valores que fortalecen al fútbol ecuatoriano.

Por ahora, el trofeo de campeón ya está en las vitrinas del Guayaquil City, pero la pregunta sigue abierta: ¿será reconocido oficialmente o el TAS reescribirá la historia de la Serie B 2025?

