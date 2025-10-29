Dónde ver EN VIVO Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores 2025

Liga de Quito busca la clasificación a la final de la Copa Libertadores 2025.

La hora de la verdad ha llegado. Liga de Quito está a solo 90 minutos —o más— de escribir una nueva página dorada en su historia.

Este jueves 30 de octubre, desde las 19:30 (hora de Ecuador), los Albos visitan el Allianz Parque de São Paulo, Brasil para enfrentarse al poderoso Palmeiras, en busca de su pase a la gran final de la Copa Libertadores 2025. La ilusión de todo un país viaja con ellos.

Las estadísticas del partido en Brasil

¿Cuánto dinero ganó Independiente del Valle en la Copa Sudamericana 2025? Leer más

Hacer respetar el abultado marcador

El marcador global (3-0) le sonríe al equipo ecuatoriano, que en la ida fue una máquina de precisión y coraje. En el Rodrigo Paz Delgado de Quito, los dirigidos por el entrenador brasileño, Tiago Nunes firmaron una actuación memorable, sometiendo al cuadro más caro del continente, valuado en 246 millones de dólares, frente a los 21 millones del club quiteño.

Pero en el fútbol nada está escrito, y menos cuando enfrente está un gigante brasileño que promete una noche de presión, empuje y fe en la remontada. La señal del partido va por ESPN y el EN VIVO del minuto a minuto en expreso.ec

Liga de Quito llega descansada, concentrada y con un ambiente que mezcla esperanza y serenidad. Tiago Nunes ha encontrado el equilibrio entre intensidad y control: una defensa ordenada, un mediocampo solidario y un ataque letal donde Gabriel Villamil vive un momento brillante.

Los que han hecho los goles

La ausencia de Bryan Ramírez por expulsión será una baja sensible, aunque el plantel ha demostrado tener variantes y carácter para suplir cualquier nombre.

RELACIONADAS Robert Ordóñez y una temporada exitosa en el ecuavóley

En Brasil saben que revertir un 0-3 no será tarea sencilla. El Allianz será una caldera, pero Liga de Quito tiene la experiencia y la madurez de quien ya ha tocado la gloria continental. En 2008 lo hizo, y hoy, 17 años después, vuelve a soñar con repetir la gesta.

La historia se repite, los protagonistas cambian, pero el deseo es el mismo: ver a Liga en lo más alto del continente.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!