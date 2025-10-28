Este es el pronóstico de la IA para Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

LDU, campeón en 2008, buscará repetir la historia este jueves 30 de octubre de 2025 en Brasil, con un marcador favorable

Liga de Quito busca la clasificación a la final de la Copa Libertadores 2025.

Liga de Quito está a solo 90 minutos de revivir la gloria de 2008 y asegurar su boleto a la final de la Copa Libertadores 2025. El decisivo partido de vuelta de las semifinales se jugará este jueves 30 de octubre de 2025, a las 19:30 (hora de Ecuador), cuando los Albos visiten al Palmeiras.

La confianza en el lado ecuatoriano se sustenta no solo en el contundente 3-0 conseguido en el estadio Rodrigo Paz Delgado, sino también en el frío análisis de la Inteligencia Artificial.

La predicción de la Inteligencia Artificial

Según un análisis exhaustivo realizado por una Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT, el panorama es sumamente favorable para el equipo de Tiago Nunes.

Liga de Quito goleó 3-0 a Palmeiras en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025. ANGELO CHAMBA

La IA estima que Liga de Quito ostenta una probabilidad de entre 65% y 70% de avanzar a la siguiente ronda del prestigioso torneo continental.

El algoritmo basa su optimismo en una serie de factores clave que inclinan la balanza hacia el lado quiteño:

Colchón de tres goles: La ventaja de 3-0 obtenida en Quito es catalogada como un "colchón muy importante" que obliga al rival a una gesta sin margen de error.

Fortaleza defensiva: La solidez mostrada por LDU a lo largo del torneo, con un bajo promedio de goles encajados, es un factor de alto impacto en el pronóstico.

Bajas críticas en el rival: El informe de la IA subraya que las sensibles ausencias en Palmeiras limitan su capacidad para generar el volumen ofensivo necesario para la remontada.

Palmeiras, obligado a la gesta sin sus estrellas

El desafío de la remontada se torna casi una misión imposible para Palmeiras de Abel Ferreira, que enfrentará el compromiso con un equipo mermado por las lesiones.

Entre las bajas más sensibles para el Verdão se encuentran: el arquero titular Weverton, los volantes Lucas Evangelista y Vitor Figueiredo y el delantero Paulinho.

Esta situación complica el panorama del cuadro paulista, que deberá buscar al menos tres goles sin varios de sus líderes en el campo.

LDU visita a Palmeiras con una ventaja de tres goles. ANGELO CHAMBA

Las advertencias del algoritmo: Factores de riesgo para LDU

Pese al alto porcentaje de éxito, la Inteligencia Artificial también emite advertencias sobre los peligros que acechan a Liga de Quito en São Paulo:

Mística copera: Palmeiras es un equipo con vasta experiencia en Libertadores y jugará con el apoyo fervoroso de su afición, un factor anímico difícil de cuantificar.

El gol tempranero: La IA señala que un gol inicial del local podría cambiar radicalmente el rumbo del partido, inyectando presión y nerviosismo en la defensa visitante.

Bajas propias: Las ausencias del arquero titular Gonzalo Valle (distensión de rodilla) y el suspendido Bryan Ramírez podrían poner a prueba la profundidad y resistencia del esquema de Tiago Nunes. La responsabilidad en el arco recaerá en la experiencia de Alexander Domínguez.

