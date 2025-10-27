Dónde ver, fecha y horario de Palmeiras vs Liga de Quito por Copa Libertadores 2025

Liga de Quito llega con ventaja de 3-0 y buscan clasificar a la final de la Copa Libertadores 2025

Liga de Quito busca la clasificación a la final de la Copa Libertadores 2025.

La historia llama a las puertas de Liga de Quito. Tras un triunfo memorable en casa, los Albos se preparan para el partido más importante del año, con la ilusión de regresar a una final de Copa Libertadores por primera vez desde su gesta de 2008.

El desafío es titánico, pero la ventaja es reconfortante: LDU visita a Palmeiras este jueves 30 de octubre de 2025 en el Allianz Parque, con un 3-0 a su favor obtenido en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La cita es a las 19:30 (hora de Ecuador), y el objetivo es claro: sellar el pasaje a la final.

El reto en Brasil: Mantener la ventaja ante la presión del Verdão

El equipo dirigido por el brasileño Tiago Nunes viaja a su tierra natal con la misión de gestionar la diferencia. A pesar de la confianza por la goleada de la ida, el cuerpo técnico y la plantilla saben que el Allianz Parque será un verdadero caldero, donde el Verdão buscará una remontada épica.

Liga de Quito goleó 3-0 a Palmeiras en la ida de la semifinal. ANGELO CHAMBA

Alexander Domínguez, la muralla de la experiencia

El único lunar en la expedición quiteña es la baja de su joven arquero titular, Gonzalo Valle, quien continúa su recuperación de una distensión en la rodilla.

Sin embargo, en un giro que genera tranquilidad en la hinchada, la valla alba será custodiada por un hombre de leyenda: Alexander Domínguez.

Dida asumirá la titularidad, aportando su vasta experiencia en duelos continentales de alta presión. Su liderazgo bajo los tres palos será crucial para frustrar el asedio brasileño.

Además, tampoco contará con Bryan Ramírez, suspendido por expulsión en el enfrentamiento de ida.

Las figuras albas que lideran la campaña internacional de LDU

Junto a él, el equipo contará con sus principales figuras ofensivas, responsables del gran momento en el torneo.

Jugadores como Lisandro Alzugaray y el dinámico Gabriel Villamil han demostrado ser el motor de la sorprendente campaña internacional de LDU Quito.

Palmeiras buscará remontar el marcador a Liga de Quito. ANGELO CHAMBA

La última bala de un Palmeiras mermado

Del otro lado del campo, Palmeiras, el tricampeón de la Copa Libertadores 2025, se aferra a la mística de las grandes hazañas. El equipo de Abel Ferreira llega a la vuelta con importantes bajas por lesión, lo que sin duda afectará su planteamiento táctico:

Weverton: El experimentado arquero titular.

Lucas Evangelista y Vitor Figueiredo: Piezas claves en el mediocampo.

Paulinho: Un referente en el ataque.

Aun con estas sensibles ausencias, el Verdão confiará en el talento y la potencia de jóvenes figuras como el delantero Vitor Roque, el argentino José López y el experimentado Andreas Pereira para intentar la hazaña y revertir el 3-0.

El desafío para Palmeiras es mayúsculo: necesita ganar por tres goles para forzar los penales, o por cuatro para clasificar directamente.

Un sueño continental que vuelve a ilusionar

Para los hinchas de LDU, este partido no es uno más. Es la oportunidad de revivir las glorias del pasado y volver a la final del torneo más prestigioso de Sudamérica, un hito que no se alcanza desde la histórica conquista de 2008. La gran final de la Copa Libertadores 2025 espera al vencedor en Lima.

Dónde ver EN VIVO Palmeiras vs Liga de Quito por la Copa Libertadores 2025

El partido Palmeiras vs Liga de Quito será transmitido EN VIVO para Ecuador por ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

