Gonzalo Plata habría salido de fiesta antes del partido de Flamengo contra Racing

Una cuenta de Instagram publicó una supuesta foto del ecuatoriano Gonzalo Plata en una discoteca de Río

A días del crucial choque de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores 2025 ante Racing Club, una supuesta fotografía del extremo ecuatoriano Gonzalo Plata en una discoteca de Río de Janeiro ha desatado una ola de controversia y furia entre los hinchas del Flamengo.

La foto que encendió la polémica en Río de Janeiro

La imagen, que rápidamente se volvió viral, fue difundida este sábado 25 de octubre de 2025 por la cuenta especializada @tudosobrecrf en Instagram.

En ella, se observaría al talentoso atacante ecuatoriano en lo que parece ser una noche de fiesta, tras la dolorosa derrota por 1-0 de Flamengo ante Fortaleza por el Brasileirao, un rival que está en la zona de descenso (puesto 18).

Gonzalo Plata habría sido visto en una discoteca de Río de Janeiro. Internet

"El atleta Gonzalo Plata fue visto aparentemente en una discoteca de Río de Janeiro, horas después de una humillante derrota en el Campeonato Brasileño", señalaba la publicación de Instagram que cuenta con 74 mil seguidores.

Tensión máxima antes del duelo ante Racing

Aunque el plantel dirigido por el director técnico Filipe Luís gozó de día libre el domingo 26 de octubre de 2025, el contexto del momento que vive el club carioca ha avivado las críticas.

Los aficionados cuestionan duramente la actitud de Plata, sobre todo cuando el equipo se juega la vida por un cupo en la gran final de la Copa Libertadores 2025.

La derrota ante Fortaleza encendió todas las alarmas en el entorno del Mengão. La filtración de la supuesta foto del ecuatoriano no ha hecho más que inyectar una dosis extra de tensión y nerviosismo a la previa del encuentro más importante del semestre.

El desafío de Avellaneda

El episodio ocurre justo antes de viajar a Argentina para el decisivo duelo de vuelta ante Racing Club. El partido está programado para el miércoles 29 de octubre de 2025, en el mítico Estadio Presidente Perón, El Cilindro, en Avellaneda.

En el encuentro de ida, disputado en el Maracaná, Flamengo logró una ajustada victoria por 1-0. El marcador global deja la serie completamente abierta, y cualquier distracción podría resultar fatal y frustrar el sueño copero del Mengao.

