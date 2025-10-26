Los Dinosaurios del Fútbol de Playas demuestran que la pasión no envejece

Veteranos de entre 60 y 75 años mantienen viva la pasión por el fútbol en General Villamil, provincia del Guayas

No hay arrugas que frenen su talento, ni canas que apaguen su pasión. Denominados como “Los Dinosaurios del Fútbol”, un grupo de jugadores de General Villamil, Playas, de entre los 60 y 75 años, siguen dominando la pelota con la técnica y picardía que los hizo brillar décadas atrás.

Lo que empezó como un pasatiempo entre amigos se convirtió ya en un ‘movimiento’ que llena canchas y despierta nostalgias. Antonio Rodríguez, uno de sus integrantes puede dar fe de ello. Conocido como “La Pulga”, tiene 75 años y fue una de las glorias del fútbol playasense.

“Cuando los jóvenes comenzaron a ocupar nuestros lugares, decidimos seguir jugando entre viejos. La pasión por el balón nunca se apagó”, manifiesta con orgullo don Rodríguez. Fue así como nació el equipo Dinosaurios, formado por ex jugadores de clubes tradicionales de Playas como Quinto Guayas, Estudiantes del Morro, Villamil, Amazonas Fluminense, entre otros.

“Somos de la época del balón de cuero pesado, de los zapatos con pupos de suela y de los sobadores con mentol y agua caliente”, recuerda entre risas Domingo Valdez, otro de los integrantes, de 66 años. A su lado, Rosendo Yagual, de 61, quien fue volante del Villamil, asegura que todavía tiene piernas para seguir corriendo: “El fútbol es mi medicina. Mientras tenga fuerzas, seguiré jugando”.

Este grupo de amantes de la redonda no ve las trabajas. Disputan partidos de dos tiempos de 30 minutos cada uno, con apenas cinco de descanso. “Antes jugábamos en canchas de tierra y terminábamos cubiertos de polvo. Hoy tenemos césped, algunos naturales y otros sintéticos”, comenta Pablo Troncoso, otro de los veteranos.

La Copa de veteranos ya tiene dueño

Dinosaurios resultó vicecampeón del torneo máster. Néstor Mendoza / Expreso

Y es que el fútbol no tiene edad, y en la categoría de veteranos, la experiencia sigue marcando el ritmo del juego. Desde hace tres años, el campeonato de los veteranos de General Villamil reúne a equipos de distintos cantones; solo en la edición de este año participaron diez elencos decididos a dejarlo todo en la cancha.

La gran final se disputó el 5 octubre en el complejo deportivo de la finca Rancho Colombia, en Chongón, escenario que vibró con la emoción de los hinchas y el talento intacto de los jugadores. Según Elvis Palacio, coordinador deportivo del torneo, el encuentro coronó por tercer año consecutivo al equipo Amigos de Pablo, que volvió a levantar el trofeo y reafirmó su dominio absoluto. El cuadro de Los Dinosaurios se quedó con el vicecampeonato, demostrando que la garra no se mide en años.

Durante la jornada también se reconoció a las figuras más destacadas del torneo, entre ellos José Cornejo, máximo goleador de los Amigos de Pablo, y Ronald Hidalgo, portero del mismo equipo, elegido como el mejor arquero.

Los campeonatos de veteranos en Playas cuentan además con divisiones según la edad: Sub-40, Sub-50, Máster 55 y Súper Máster (desde los 60 años en adelante), lo que permite mantener viva la competencia y el espíritu deportivo entre los adultos mayores. Estos torneos se realizan dos veces al año, convirtiéndose en una cita obligada para quienes no han colgado los botines.

Los años se cuentan en goles, y cada final demuestra que mientras haya un balón rodando, la pasión por el fútbol seguirá siendo eterna.

