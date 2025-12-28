Expreso
choferes de mototaxis asesinados en Playas
Un tercer conductor de mototaxi quedó herido por el accionar de los sicarios, que acechan sin freno a la población.REdacción Expreso

Crímenes en Playas: Dos choferes de mototaxis fueron asesinados en menos de 24 horas

Sicariatos mantienen en zozobra a la ciudadanía y golpean con crudeza a quienes trabajan en el transporte informal

  • Redacción EXPRESO

Las muertes violentas no cesan en General Villamil Playas. La violencia volvió a teñir de sangre las calles este sábado 27 de diciembre y a sumir en el dolor a las familias, luego de que un conductor de mototaxi fuera asesinado a plena luz del día.

El crimen ocurrió en la intersección de la avenida Zenón Macías y la calle Guayaquil. Según testigos, la víctima circulaba en el vehículo cuando fue interceptada por una motocicleta con dos ocupantes, quienes le dispararon.

Personas que presenciaron el ataque señalaron que el hombre sería hijo de un conocido comerciante de Playas. De acuerdo con versiones extraoficiales, negocios vinculados a esta familia habrían sido blanco de atentados armados y serían víctimas de extorsión, una modalidad delictiva que se expande con violencia en el cantón.

Videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de profundo dolor: familiares de la víctima recogiendo el cuerpo sin vida y trasladándolo en una camioneta, antes de la llegada del personal de Criminalística, una práctica que se repite ante el temor, la desesperación y la desconfianza ciudadana.

Crimen de conductor cerca del cementerio

Este no fue el único hecho sangriento. La noche del viernes pasado, el sector de Playas 2 volvió a estremecerse cuando un mototaxista fue asesinado a tiros a pocos metros del cementerio. 

El ataque siguió el mismo patrón: sujetos armados que se movilizaban en motocicleta interceptaron al conductor y le dispararon. El cadáver también fue retirado por sus familiares.

En ese mismo sector, otro conductor de mototaxi fue víctima de un ataque similar. Aunque recibió varios impactos de bala, sobrevivió y fue trasladado de urgencia a una casa de salud.

Solo en este mes de diciembre, Playas registra alrededor de doce víctimas por muertes violentas, la mayoría de ellas fueron conductores de tricimotos. La cifra evidencia un patrón que preocupa y genera temor entre usuarios y trabajadores del transporte informal.

“¿Qué está pasando con los mototaxistas, por qué los están matando?”, se pregunta la ciudadanía, que admite sentir miedo incluso de abordar una tricimoto, ante el riesgo de quedar atrapados en medio de un ataque armado. 

Hasta el cierre de este reportaje, la Policía Nacional no se pronunció sobre estos hechos ni informó si hay detenidos.

