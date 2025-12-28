Cristiano Ronaldo: "Estoy seguro que llegaré a los 1000 goles"

El delantero del Al Nassr reafirma su ambición histórica tras recibir el premio Globe Soccer 2025

Cristiano Ronaldo durante la entrega de los premios Globe Soccer 2025.

Cristiano Ronaldo, actual futbolista del Al Nassr de Arabia Saudí, reafirmó su ambición histórica durante la gala de los premios Globe Soccer 2025, al confesar que su gran objetivo es alcanzar los 1.000 goles oficiales en su carrera profesional y que confía plenamente en lograrlo si las lesiones se lo permiten.

(Le puede interesar: Revive los 10 hechos más impactantes del fútbol mundial en 2025)

El delantero portugués acumula 956 tantos desde su debut profesional, tras vestir las camisetas de Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, actualmente, el club saudí, donde continúa ampliando sus registros goleadores a los 40 años.

Un premio que refuerza su vigencia

En Dubái, Cristiano fue distinguido como el mejor jugador de Oriente Medio, superando en la votación a figuras como Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli), consolidando su impacto en el fútbol saudí.

Cristiano Ronaldo es la estrella de la selección de Portugal. Archivo

Anuncio de eventos de pretemporada agudizan malestar en la hinchada del Barcelona SC Leer más

Tras recibir el galardón, el astro luso aseguró que sigue con la misma determinación de siempre. “Todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir en mi carrera”, remarcó ante un auditorio repleto de figuras del deporte mundial.

“Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones”

Durante su discurso, Cristiano Ronaldo dejó en claro que su mentalidad competitiva permanece intacta, sin importar el escenario. “Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegar a la cifra que todos sabéis”, expresó.

El portugués cerró su intervención con una frase que resume su confianza absoluta: “Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones. Disfrutad de la noche y feliz año nuevo”.

A special moment to end the year on. I carry on with the same passion, commitment and hunger as always to reach my goals.



Thank you to everyone who has supported me this year! pic.twitter.com/7PSzr1FwNP — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 28, 2025

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!