Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 29 de diciembre de 2025

La jornada se caracteriza por gestos afectivos. Un ingreso esperado se retrasa

La rueda del zodiaco y los cristales representan el balance energético del fin de 2025, un momento clave para revisar aprendizajes y proyectar intenciones para el nuevo año según cada signo.

El cierre del año se acerca y el calendario marca días propicios para revisar vínculos, ordenar cuentas y ajustar decisiones laborales antes del cambio de ciclo. Este lunes 29 de diciembre, los movimientos astrales inciden en el plano afectivo, económico y profesional, en una jornada que invita a la moderación y a la planificación. El horóscopo de hoy ofrece una lectura orientativa para cada signo del zodiaco.

Cábalas de Año Nuevo según tu signo: la IA revela el ritual perfecto Leer más

Aries

El entorno cercano se muestra presente y dispuesto a acompañarte. Es un buen momento para resolver deudas pendientes. En lo profesional, tu capacidad de negociación facilita acuerdos. El cuerpo requiere más descanso.

Tauro

Retomar el contacto con amistades aporta equilibrio. Tras un periodo de ajustes económicos, conviene reflexionar sobre el manejo de recursos. En el trabajo, aumentan las convocatorias y compromisos. El nivel de energía muestra una recuperación gradual.

Géminis

La vida sentimental transcurre sin conflictos. Las decisiones financieras recientes comienzan a reflejarse de forma positiva. Los desafíos laborales generan motivación y son bien valorados. El estado físico se mantiene estable.

Cáncer

La jornada invita a salir de la rutina. Un gasto imprevisto aparece, aunque no altera el equilibrio general. En el trabajo, es importante no guiarse por percepciones externas. Pueden presentarse molestias leves, como dolor de cabeza.

Leo

La relación de pareja no presenta señales de riesgo. La economía permite cubrir necesidades y gustos personales. Es recomendable revisar los proyectos laborales en curso. Atiende posibles afecciones respiratorias.

Virgo

Conviene controlar las reacciones para evitar tensiones en el plano afectivo. Los asuntos económicos avanzan sin sobresaltos. La participación en actividades vinculadas al trabajo resulta conveniente. Presta atención a la postura para evitar molestias de espalda.

Libra

El plano sentimental se presenta favorable. En lo económico, es importante mantenerse atento al entorno. El trabajo atraviesa una etapa de desorden que lograrás encauzar. Codos y rodillas requieren cuidado.

La meditación hará que encuentres la mejor versión de ti. Cortesía

Escorpio

Un desacuerdo en la pareja encuentra resolución. La economía muestra resultados positivos. En el trabajo, evita decisiones apresuradas. La prevención postural ayuda a reducir dolores de espalda.

Sagitario

La jornada se caracteriza por gestos afectivos. Un ingreso esperado se retrasa. Es importante dosificar el esfuerzo laboral. Mantener la calma ayudará a controlar la tensión.

Capricornio

La relación de pareja se mantiene firme. Una ayuda externa alivia una presión económica. Compartir ideas y trabajar en equipo favorece el avance profesional. Consulta a un especialista ante el cansancio persistente.

Rosario Diz, la asesora de imagen que une autoconocimiento, color y holística Leer más

Acuario

Se registran cambios en el ámbito afectivo. Los negocios compartidos con amistades pueden avanzar si hay acuerdos claros. En el trabajo, la colaboración y la calma serán necesarias. Salir de casa ayuda a renovar el ánimo.

Piscis

Surgen tensiones en relaciones habituales. Los asuntos financieros presentan demoras. Se abre la posibilidad de modificar la rutina laboral. El alivio de síntomas no reemplaza la atención de fondo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!