playa San Pablo
En la playa se realizaron tareas de evaluación ante el derrame, según informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.CORTESÍA DE LA SNGR

Contaminación en San Pablo: ¿Qué sustancia se derramó en esta playa de Santa Elena?

Unos tres kilómetros fueron afectados, según informó la Alcaldía de Santa Elena

Las autoridades intervinieron en la playa de San Pablo, en la provincia de Santa Elena, después de que se detectara la presencia de un presunto derivado de hidrocarburo, informó este domingo 28 de diciembre la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El derrame afecta a una franja aproximada de 30 a 40 centímetros de ancho, a lo largo de un tramo estimado de 3 kilómetros de playa, de acuerdo a información de la Alcaldía de Santa Elena.

La SNGR señaló que se iniciaron las labores de limpieza, que se dispuso el cambio de banderas de prevención a roja y que el acceso a bañistas y actividades de pesca está restringido.

Instituciones monitorean la playa de San Pablo

Además, indicó que se activaron mesas técnicas y que se realiza un monitoreo de la situación con el apoyo del Ministerio de Infraestructura y Transporte, del de Ambiente y Energía, la capitanía del puerto del municipio de Salinas, las Fuerzas Armadas, la Policía y otras instituciones públicas.

Las autoridades realizan los análisis para definir el tipo de hidrocarburo derramado, de acuerdo a medios locales.

La Municipalidad de Santa Elena afirmó que la playa estaría cerrada mientras duren las labores de limpieza y evaluación, "a fin de precautelar la seguridad de la población y la protección del entorno natural".

