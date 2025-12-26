Expreso
  Guayaquil

incendio forestal en vía a Daule
El incendio forestal ocurrió durante una jornada de intenso calor en Guayaquil, con temperaturas de hasta 33 grados centígrados.CORTESÍA DEL CUERPO DE BOMBEROS

Incendio forestal en la vía a Daule fue combatido por 70 bomberos ante intenso calor

Otra emergencia se registró en parque Samanes, donde los bomberos apagaron las llamas en una zona con vegetación

Los bomberos de Guayaquil trabajaban este viernes 26 de diciembre, bajo un intenso sol, para combatir un incendio forestal en el kilómetro 22,5 de la vía a Daule.

Las llamas se registraron en el cerro Las Antenas, que está entre el sector El Chorrillo y la cooperativa San Francisco.

Para esta emergencia, la entidad desplegó once unidades de combate urbano forestal, un camión cisterna y una ambulancia, según informó en su cuenta de la red social X.

El trabajo de los bomberos no fue fácil, debido a las fuertes temperaturas, que llegaron a alcanzar los 33 grados centígrados, con una sensación térmica de 36 grados.

Hasta las 16:00, el avance de las llamas estaba contenido en un 75 %, según informó a EXPRESO el Departamento de Comunicación del Cuerpo de Bomberos.

Otros incendios forestales en Guayaquil

Los bomberos también apagaron este viernes las llamas en una zona con vegetación en parque Samanes, a la altura de las avenidas Francisco de Orellana y Teodoro Alvarado Oleas.

El jueves, la institución envió diez unidades de combate y una ambulancia a un incendio forestal en el kilómetro 16,5 de la vía a Daule, detrás de la urbanización Mi Lote.

