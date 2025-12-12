Lluvias en enero: Esto pronostica el Comité que investiga el fenómeno de El Niño

El informe del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen) incluye a Ecuador

Se prevé que la época lluviosa empiece paulatinamente en diciembre del 2025, pero que las precipitaciones adquieran fuerza desde enero del 2026.

Entre diciembre del 2025 y febrero del 2026 se prevé la "presencia de condiciones frías con 55 % de probabilidad" para América Latina, según las perspectivas climáticas del Ciifen.

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño emitió su informe de diciembre, en el que señaló que "se espera el debilitamiento de condiciones frías en el Pacífico Ecuatorial para los siguientes meses (entre enero y marzo del 2026)".

En el caso de las lluvias, se pronostica que, en el primer trimestre de 2026, tendrán "valores por encima de lo normal en partes de Centroamérica, Colombia, partes de Venezuela y Ecuador, zonas de Bolivia y el noroeste de Brasil".

Mientras, en la "costa de Ecuador y Perú, el noreste de Brasil, partes de Argentina y Uruguay", se prevén condiciones "bajo lo normal".

Anomalía provoca el retraso de las lluvias

Durante la última semana, las temperaturas han descendido en el Litoral ecuatoriano, lo que ha vuelto las noches y madrugadas más frías.

Esto se debe a una anomalía por una corriente de aire frío y seco, que llega al Litoral desde el sur del continente, según explicó Boris Malavé Reyes, técnico de pronósticos del Inamhi.

Otro efecto que genera esta anomalía es el retraso en el proceso de transición de verano a invierno, lo que hará que las lluvias se presenten probablemente en enero del 2026, mencionó a EXPRESO.

En diciembre ocurrirían lloviznas aisladas, algo que se ha venido dando desde noviembre, indicó el técnico del Inamhi.

