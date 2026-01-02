Nicole Cañola, proyección del atletismo en Ecuador con miras a Los Ángeles 2028

La guayaquileña de 18 años irrumpe en competencias absolutas. Sorprendió al ganar el bronce en los Juegos Bolivarianos.

La atleta Nicole Cañola posa sonriente sobre la remodelada pista de atletismo Emilio Estrada Ycaza, en el centro de Guayaquil, donde entrena de lunes a sábado.

Haber ganado la medalla de bronce en sus primeros Juegos Bolivarianos de mayores confirmó a Génesis Nicole Cañola Plúas (18 años) como una de las atletas ecuatorianas con mayor proyección en esta temporada 2026.

Especialista en los 400 metros planos, hace tres semanas Nicole subió al podio en Lima, escenario que marcó el inicio oficial del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

En entrevista con EXPRESO, la guayaquileña atribuyó su temprano éxito a la fe y a su cercanía con Dios. Y es que antes de cada competencia deposita sus expectativas en un “frasquito con versículos bíblicos”, obsequio de un compañero, que hoy se ha convertido en su principal cábala.

La albiceleste Nicole Cañola se colgó la medalla de Oro en la gran final de los 400 m planos damas tras marcar un crono de 53.93 durante el Campeonato Sudamericano de Atletismo U20 en Lima, Perú. #LEGADO pic.twitter.com/0DrYThwG8k — #GuayasCompite (@Fede_Guayas) November 1, 2025

“Tengo papelitos que dicen cómo mejorar cuando me siento triste, feliz, ansiosa o nerviosa. Dependiendo de mi ánimo, leo uno antes de competir. Son sorpresas”, reveló con entusiasmo.

La cábala dio resultado. Cañola se adjudicó el tercer lugar en una carrera que, confesó, “no tenía en mente”.

“No creía que iba a poder contra adultas, porque son otra categoría y sus entrenamientos son más fuertes”, reconoció.

Los Cañola, una familia de deportistas

Nicole con la Tricolor tras el bronce en los Juegos Bolivarianos 2025. Cortesía

La familia es otro pilar fundamental en la carrera de Nicole. La influencia de su padre, Elías, exjugador de básquet, marcó el camino deportivo de Nicole y de sus hermanos Moisés (400 metros) y Gorka (heptatlón), todos campeones nacionales juveniles.

Junto a Moisés, además, fue campeona con récord en la prueba de 4x400 metros durante el Mundial sub-20 de Lima 2024, un logro que consolidó su crecimiento internacional.

Nicole, como prefiere que la llamen, ya proyecta un 2026 desafiante, en el que aspira a consagrarse campeona sub-20 en el Mundial de Oregón, Estados Unidos, programado del 5 al 9 de agosto.

Aunque aún no se define oficialmente su cuerpo técnico, espera que Héctor Cedeño sea el entrenador designado. “Es muy importante para mi carrera (Cedeño). No solo ha sido un entrenador, sino también un compañero. Me ha ayudado con consejos y también orando”, destacó.

Con Cedeño, Cañola mantiene un proceso formativo desde su etapa escolar en el Colegio Liceo Cristiano de Guayaquil. Él reforzó sus condiciones como velocista e impulsó, además, su formación académica. Por ello, otro de sus objetivos es culminar el cuarto semestre de Fisioterapia en la Universidad Católica.

Aguerrida, calculadora y metódica, Génesis Nicole Cañola se perfila como uno de los rostros visibles de una nueva generación del atletismo ecuatoriano, llamada a regalarle grandes alegrías al país.