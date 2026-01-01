Expreso
Richard Carapaz, Tour de Luxemburgo 2025, en vivo, ciclismo, EF Education-EasyPost, Mundial de Ciclismo Ruanda 2025
Richard Carapaz (c), ciclista ecuatoriano.@EFprocycling

Richard Carapaz continuará liderando proyectos en el EF Education-EasyPost

La Locomotora del Carchi seguirá como referente del equipo en el World Tour durante la temporada 2026

  • Redacción Expreso

“Locomotora lista para el 2026”, fue el mensaje que Richard Carapaz publicó en su cuenta de Instagram para confirmar su continuidad por una temporada más en el EF Education–EasyPost. El anuncio ratifica la permanencia del ciclista ecuatoriano en la máxima categoría del ciclismo de ruta.

(Le puede interesar: Barcelona SC 2026: cuándo empieza la pretemporada, primeros partidos y más)

El 2026 marcará el cuarto año consecutivo de ‘Richie’ en la escuadra estadounidense. Aunque desde hace una semana su ficha en el portal ProCyclingStats ya anticipaba la renovación del contrato, fue recién este miércoles 1 de enero de 2026 cuando el tricolor lo oficializó a través de sus redes sociales.

La confirmación llegó acompañada de seis fotografías del corredor carchense luciendo el característico jersey rosado del equipo. La publicación generó una ola de mensajes de respaldo por parte de los aficionados.

Richard Carapaz
Carapaz llegó al equipo estadounidense en el 2022.@ EF Pro Cycling

No puedo esperar por verte correr. Toda la mejor suerte”, escribió María José Córdovez, en uno de los comentarios más destacados.

Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2021 y ganador del Giro de Italia 2019, cerró la última temporada con un tercer lugar en la clasificación general de la corsa rosa, además de una victoria de etapa en la undécima jornada.

Experiencia y vigencia a los 32 años

A sus 32 años, el ecuatoriano presume un palmarés que incluye podios en las tres Grandes Vueltas y triunfos parciales en cada una de ellas, consolidándose como uno de los ciclistas latinoamericanos más importantes de la historia.

En los próximos días, el EF Education–EasyPost dará a conocer su calendario oficial para la temporada 2026, que marcará el undécimo año de Richard Carapaz en el World Tour.

  Richard Carapaz continuará liderando proyectos en el EF Education-EasyPost

