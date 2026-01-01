Chelsea finalizó el contrato del DT Enzo Maresca tras malos resultados

El entrenador deja el cargo en medio de dudas deportivas y presión por la clasificación a la Champions League

El italiano Enzo Maresca dejó de ser entrenador del Chelsea tras un acuerdo alcanzado entre ambas partes, según confirmó este jueves 1 de enero el club londinense mediante un comunicado oficial.

Maresca había firmado contrato hasta junio de 2029, lo que reflejaba la apuesta del club por un proyecto de largo plazo. Sin embargo, pese a los títulos conseguidos, el vínculo se rompió antes de lo previsto, en un contexto marcado por resultados irregulares y una evidente pérdida de confianza entre el técnico y la directiva.

Títulos que marcaron su etapa en Stamford Bridge

Durante su gestión, el exjugador de Sevilla y Málaga logró hitos importantes al frente del Chelsea. Bajo su mando, el equipo conquistó la Liga Conferencia en la temporada 2024/25 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, trofeos que el club considera “parte importante de su historia reciente”.

Moisés Caicedo, colante ecuatoriano del Chelsea, levantó el Mundial de Clubes 2025. Archivo

Una temporada marcada por dudas y malos resultados

La presente campaña, sin embargo, estuvo lejos de la regularidad esperada. El Chelsea solo ganó uno de sus últimos siete partidos en la Premier League, mientras crecían los rumores sobre el descontento de Maresca con la estructura interna del club. Aun así, el equipo se mantiene en semifinales de la Copa de la Liga y sigue con vida en la FA Cup.

En la Premier League, los blues ocupan el quinto lugar, a 15 puntos del líder Arsenal. En la Liga de Campeones, el equipo marcha decimotercero tras seis jornadas, a dos unidades de los puestos que otorgan acceso directo a los octavos de final, una situación que incrementó la presión sobre el cuerpo técnico.

