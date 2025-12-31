Isaac Álvarez sobre Tiago Nunes: "Su comportamiento no fue bueno"

El presidente de Liga de Quito habló sobre la actuación del director técnico albo en la final de Copa Ecuador

El técnico brasileño tuvo un encontrón contra los árbitros en la final de la Copa Ecuador.

Isaac Álvarez, presidente de Liga Deportiva Universitaria de Quito, profundizó en sus declaraciones sobre el incidente protagonizado por el director técnico Tiago Nunes con los árbitros al término de la final de la Copa Ecuador 2025, perdida 3-2 ante Universidad Católica, el 18 de diciembre en el estadio Olímpico Atahualpa.

En entrevista radial, Álvarez reiteró que "no estuvo bien" la reacción del entrenador brasileño al increpar a los jueces: “Es penoso. El profe ya ofreció una disculpa pública. Su comportamiento no fue bueno; no estuvo conforme con el tiempo efectivo de juego y lo manifestó de manera vehemente”.

El directivo además enfatizó la necesidad de un informe arbitral completo: "En el informe, extraoficialmente, se conoce que se menciona que el Profe increpó a los árbitros. No estuvo bien, pero también debería constar que uno de ellos es quien le agrede a Tiago". El mandamás 'Albo´' agregó que el club dispone de videos del episodio y que permanecerán atentos a la resolución oficial: "Están los videos y los tenemos, quedaremos atentos al informe".

Álvarez señaló que aún no se ha definido una sanción por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) o la Comisión Disciplinaria, y que los próximos días serán clave para conocer si Nunes recibe un castigo. Previamente, el propio Nunes había ofrecido disculpas públicas por su conducta, reconociendo que no correspondía a su experiencia ni a la institución.

Antecedentes de Tiago Nunes

El director técnico brasileño Tiago Nunes, actual entrenador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, ha presentado un patrón recurrente de incidentes con árbitros durante su trayectoria profesional, caracterizados principalmente por reclamos vehementes, gestos de desaprobación y expulsiones, como el que se dio en la final de la Copa Ecuador el pasado 18 de diciembre.

Durante su etapa en Universidad Católica de Chile (2024-2025), Nunes acumuló múltiples expulsiones por conducta inadecuada en el banco, incluyendo gestos exaltados, aplausos sarcásticos y reclamos exagerados. Entre los casos destacados figuran partidos contra Deportes Iquique (marzo 2025), donde acusó xenofobia por su nacionalidad brasileña tras una roja directa. En otros encuentros también hubo situaciones similares, donde críticos como Jorge Aravena lo cuestionaron por "reiteradas expulsiones" y salidas airadas.

En etapas previas en Brasil, como en Athletico Paranaense, Nunes expresó críticas públicas al arbitraje, alegando dificultades para ganar sin VAR en competiciones como la Libertadores. De igual manera, en su paso por Ceará, Grêmio y Botafogo, acumuló ironías y acusaciones de errores graves en decisiones arbitrales.

Tras estos episodios, el entrenador suele ofrecer disculpas públicas, reconociendo que su reacción no correspondía a su experiencia, como ocurrió recientemente tras la final de Copa Ecuador ante Universidad Católica.

