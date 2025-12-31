Expreso
Thiago Almada (i) asumiría este año un rol más protagonista ante un posible reemplazo de Messi en la selección argentina.cortesía

FIFA sanciona a Botafogo tres años sin fichar por Thiago Almada

Almada llegó al Botafogo procedente del Atlanta United en 2024 y en enero de 2025 se incorporó cedido al Olympique de Lyon

La FIFA ha impuesto al Botafogo brasileño una sanción de tres periodos de fichajes sin poder hacer contrataciones por el caso del argentino Thiago Almada, quien ahora milita en el Atlético de Madrid, aunque el club brasileño ha asegurado que está en conversaciones con el Atlanta United para solucionar el caso.

En un mensaje publicado este miércoles 31 de diciembre por el club de Río de Janeiro, informa de que "en las últimas semanas, ha mantenido conversaciones constructivas con representantes del Atlanta United, de la MLS, para buscar un acuerdo en relación con el caso de Thiago Almada" después de que el club estadounidense reclamara que no había percibido parte del montante pactado en el traspaso.

"Las conversaciones se suspendieron debido al receso de fin de año y se reanudarán pronto. Botafogo espera resolver el asunto antes o al inicio del mercado de fichajes. El club estará muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026", asegura la entidad brasileña.

Thiago Almada llegó al Botafogo procedente del Atlanta United en 2024 y en enero de 2025 se incorporó cedido al Olympique de Lyon francés. Tras acabar la cesión, en junio de ese año, fue traspasado al Atlético de Madrid.

