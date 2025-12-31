Jorge Guzmán vs Cristhian Noboa en un Emelec que inicia el 2026 con polémica y drama

Emelec vive un drama institucional: Guzmán no piensa renunciar y Noboa deja claro que: “lo que es suyo ya viene en camino”

Emelec despide el 2025 e inicia el 2026 envuelto en una fuerte controversia dirigencial que rápidamente tomó tintes de enfrentamiento público. El presidente del club, Jorge Guzmán, denunció la existencia de “una campaña totalmente miserable” en contra de su administración y rechazó cualquier posibilidad de elecciones anticipadas en la institución eléctrica.

“Ahora resulta que se anuncia elecciones en el Club Sport Emelec, cuando este (Jorge Guzmán), su presidente actual, que por supuesto no ha pensado ni va a renunciar, no tiene ni un año en el ejercicio de sus funciones”, manifestó el dirigente, asegurando que su gestión sigue firme.

Jorge Guzmán es el presidente del Emelec. FRANCISCO FLORES

Se fue contra Noboa

Hechos, polémicas y deudas que fueron noticia en el fútbol de Ecuador en 2025 Leer más

Guzmán también se refirió de forma directa a Cristhian Noboa, exfutbolista del club, a quien acusó de promover un clima de desestabilización. “Nuevamente se invoca una campaña en la que ahora hay otros actores. Hay alguien que añora el autoritarismo, que se autodenomina ‘El Zar’ (Cristhian Noboa), quien ha creído que los Reyes Magos van a venir a darle de regalo la presidencia de Emelec”, declaró.

La respuesta de Cristhian Noboa

La respuesta del exmediocampista, que ha dicho que le gustaría ser presidente del Emelec, no se hizo esperar y llegó a través de redes sociales. Noboa publicó un mensaje que fue interpretado como una alusión directa al presidente: “Los tiempos de Dios son perfectos. Un niño le echa la culpa al otro. Un hombre asume sus responsabilidades”, acompañado de una imagen con la frase: “Demasiado guiado para caer en la preocupación; lo que es mío ya viene en camino”.

Mientras el equipo quedó fuera de competencias internacionales, la disputa institucional mantiene a Emelec en el centro del debate deportivo nacional.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!