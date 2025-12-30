Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

LigaPro 2025
Delfín vs Emelec, dos equipos que tuvieron problemas económicos este año.Archivo

Hechos, polémicas y deudas que fueron noticia en el fútbol de Ecuador en 2025

Este año no fue el mejor para el mundo deportivo nacional fuera de los terrenos de juego. Aquí el recuento

El año 2025 debe ser uno de los mejores, sino el mejor en la historia del fútbol ecuatoriano. Esto por los logros obtenidos dentro del campo, tanto por la Selección de Ecuador, como por sus clubes y jugadores nacionales. Pero al mismo tiempo, seguramente es el peor en la historia nacional por lo sucedido fuera de la cancha. 

RELACIONADAS

Es que fue una temporada marcada por las deudas de los equipos a sus jugadores, las denuncias de amaño de partidos y la muerte de futbolistas. Dejando al fútbol ecuatoriano en un mal lugar a nivel local e internacional. 

Es por eso que EXPRESO hace un repaso sobre lo acontecido a lo largo de este 2025 para que, ojalá, no se repita en 2026. Por el momento la LigaPro hizo cambios en su control económico y avisó que el año que viene serán más severos con los clubes deudores. 

RELACIONADAS

Jugadores dejaron de entrenar por falta de pago 

Hasta cinco clubes tomaron la medida de dejar de entrenar debido a las deudas que se mantenía con sus jugadores. Se trata de Macará, Delfín, El Nacional, Barcelona y Emelec, siendo este último el que más veces realizó esa medida de presión. Incluso los futbolistas azules llegaron a amenazar con no presentarse a un partido por la deuda de hasta 8 meses que mantenían con algunos de ellos. 

Los miembros de Barcelona también pusieron esa posibilidad sobre la mesa en la última jornada, pero la muerte de Mario Pineida les hizo cambiar de opinión y si jugaron. A El Nacional si le tocó en una jornada improvisar arquero ya que se quedó sin uno en la nómina por la salida de su portero titular justamente por las deudas. Además, el Nacho terminó descendiendo debido a la falta de pago de deudas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

RELACIONADAS

En el caso de los ambateños y mantenses no se paralizaron tantas veces, pero igual levantaron su voz de protesta por su falta de pago. Ambos clubes terminaron cumpliendo sus objetivos futbolísticos a pesar de los problemas financieros.

Amaño de partidos

Otro problema que surgió fue el amaño de partidos, este año se hicieron denuncias públicas y tras una investigación profunda, la LigaPro terminó sancionando a los clubes que participaron en ese acto de corrupción. Los principales señalados fueron Gualaceo y Chacaritas, equipos que hasta sufrieron allanamientos por parte de las autoridades. 

Esos dos equipos más Vargas Torres y 22 de Julio fueron sancionados con una reducción de entre seis y doce puntos y una multa de 10.000 dólares, mientras que 20 jugadores recibieron dos años de suspensión.

Gualaceo
Gualaceo, uno de los clubes señalados por amaño de partidos.API

Cinco jugadores asesinados

A todo esto se le suman los cinco jugadores que fueron asesinados este 2025, todos vinculados de alguna manera (directa o indirecta) con el crimen organizado según las autoridades. Se trata de Mario Pineida, Jonathan González, Maicol Valencia, Leandro Yépez y Miguel Nazareno. Aún no hay ningún detenido por alguno de estos casos. 

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Premio Panam Sports para Ecuador: Juleisy Angulo y Génesis Reascos, entre las mejores

  2. Paris Saint-Germain de Willian Pacho es el mejor equipo del 2025

  3. Fin de Año: El testamento 2025 y la herencia para la política ecuatoriana

  4. Operativos de la Policía recuperan vida silvestre en el norte de Guayaquil

  5. Impuestos Ecuador: ICE para bebidas alcohólicas y cervezas sube desde enero de 2026

LO MÁS VISTO

  1. Concejala de Quito se disculpa por incidente en sesión: "Son situaciones cotidianas"

  2. La sentencia contra el serbio Jezdimir Srdan podría anularse por falta de tribunal

  3. Bancos en Ecuador atenderán con normalidad el 30 y 31 de diciembre de 2025: horarios

  4. Estiaje Ecuador: 100 MW de generación térmica salen de operación en enero de 2026

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 30 de diciembre de 2025

Te recomendamos