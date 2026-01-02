Gyptech impulsa la construcción liviana en Ecuador y proyecta nueva planta en 2028

Fábrica de gypsum cubre el 25 % del mercado nacional y duplicó su facturación en un año

Cuando Edmundo Véjar habla de construcción, no lo hace solo desde los números, sino desde una convicción: el sistema tradicional con el que se edifica en Ecuador ya no responde a los retos actuales.

País sísmico y vulnerable, Ecuador avanza lentamente frente a otros mercados de la región. Para Véjar, presidente de Gyptech, el sector debe evolucionar hacia estructuras más livianas, rápidas y eficientes.

Esa idea dio origen a Gyptech, la primera fábrica de tableros de gypsum instalada en el país. Hasta antes de 2022, este producto era netamente importado. “No es que la construcción tradicional sea mala, pero limita el diseño, encarece tiempos y costos. Tenía que modernizarse”, argumenta.

El proyecto comenzó entre 2021 y 2022 con la adecuación de la planta industrial. La operación arrancó en 2023, pero fue en 2024 y 2025 cuando alcanzó su madurez productiva: dos millones de tableros fabricados, un millón por año.

“Fabricar gypsum es mucho más complicado de lo que parece. Me dijeron que era difícil, pero vivirlo fue otra cosa”, admite Véjar.

Gyptech capta el 25 % del mercado de gypsum

La apuesta rindió frutos. En apenas dos años, Gyptech captó el 25 % del mercado nacional y está cerca de llegar a ocupar la capacidad total de su planta.

La clave ha sido la calidad. “En un año no hemos tenido un solo reclamo. Eso habla del control que hacemos en cada fase del proceso, con laboratorio propio”.

Los números acompañan el crecimiento. En 2024, la empresa facturó $6 millones y para 2025 proyectaba cerrar con $9 millones.

Más allá de los ingresos, Véjar prefiere medir el impacto en metros cuadrados: el consumo anual de gypsum en Ecuador ronda los 12 millones de metros cuadrados, y de ellos Gyptech produce cerca de 5 millones.

La empresa participa, a través de su red de distribuidores, en los principales proyectos de construcción del país. Además, cuenta con un departamento de ingeniería que asesora a constructores para optimizar estructuras, reducir materiales y costos, y capacita a instaladores, conocidos como el ‘Club de Gipteros’.

Actualmente, Gyptech emplea a unas 50 personas y proyecta crecer. Su meta es cuadruplicar la capacidad productiva mediante la construcción de una nueva fábrica, un proceso que tomaría al menos dos años y podría concretarse hacia 2028.

“No es solo ampliar, es levantar una planta nueva: maquinaria, 15.000 metros cuadrados de galpón y permisos”, explica.

El potencial del mercado, sostiene Véjar, es amplio. Mientras que en Estados Unidos el consumo per cápita supera los 12 metros cuadrados, y en Chile o Costa Rica bordea los 9 y 10 metros cuadrados, en Ecuador apenas llega a 0,79 metros cuadrados por habitante. “Cuando ese cambio se masifique, incluso podremos aumentar las exportaciones”.

A esto se suma el componente ambiental: el gypsum no utiliza cemento, tiene menor huella de carbono y permite construcciones más limpias y rápidas. Pese a desventajas como el alto costo del gas licuado de petróleo (GLP) o la falta de zonas francas, Gyptech decidió apostar por Ecuador.

“Confiamos en el país. Estamos reemplazando importaciones y apostando por un verdadero cambio estructural en la forma de construir en el país a largo plazo, (de manera) sostenible”, concluye Véjar.

Exportación de gypsum

A inicios de 2025, Gyptech exportó su primera carga de paneles a Centroamérica. Su planta en Durán, de 20.000 m² de infraestructura, produce 5’000.000 de m² de placas de gypsum al año mediante procesos automatizados, cumpliendo normas internacionales como ASTM C-1396 y EN-520, garantizando calidad, eficiencia y estándares globales en todos los productos fabricados.

