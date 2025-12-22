Unidad Nacional de Almacenamiento en liquidación: ¿Qué cambia con el nuevo delegado?

El Ejecutivo dispuso un cambio en la representación ante una empresa pública en liquidación mediante un decreto presidencial

Nelson Yépez deja la delegación presidencial ante la Unidad Nacional de Almacenamiento, en proceso de liquidación.

El Ejecutivo resolvió poner fin a la designación de Nelson Eduardo Yépez Franco como su representante ante el Directorio de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA EP, que se encuentra en proceso de liquidación. La decisión quedó oficializada a través del Decreto Ejecutivo No. 261, firmado por el presidente de la República.

El documento señala que la medida se adopta en uso de las atribuciones constitucionales del mandatario, sin exponer razones adicionales sobre la salida del funcionario. El relevo ocurre en un momento clave para la empresa, cuyo cierre definitivo aún está en curso y bajo observación estatal.

Nueva delegada asume en plena liquidación

En el mismo decreto, el Ejecutivo designa a Dora Raquel Solís Guevara como nueva delegada presidencial ante el Directorio de UNA EP. Su nombramiento la coloca al frente de la representación del Gobierno en una entidad que atraviesa la fase final de su existencia jurídica.

El texto oficial establece de forma directa la decisión: “Designar a la señora Dora Raquel Solís Guevara como delegada del señor Presidente de la República ante el Directorio de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento, ‘UNA EP’, en liquidación”. La cita marca el inicio formal de su encargo.

Decreto entra en vigencia inmediata

El Decreto Ejecutivo No. 261 aclara que su aplicación es inmediata, desde la fecha de su suscripción, sin esperar su publicación en el Registro Oficial. Esta disposición permite que el cambio de delegado tenga efecto práctico sin demoras administrativas.

La firma del documento se realizó en el Palacio Nacional, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de diciembre de 2025. Con ello, el Ejecutivo cerró el trámite legal que formaliza el relevo en el directorio de la empresa pública en liquidación.

