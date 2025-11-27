Black Friday en Guayaquil genera peleas hasta por arroz: así se vivió

Las filas avanzaron con empujones, disturbios y compradores que viajaron desde otras ciudades para aprovechar las ofertas

El Black Friday adelantado al 27 de noviembre desbordó a los compradores que llegaron desde la madrugada a El Coral, en la av. Carlos Julio Arosemena. A las 08:00, por la presión de la multitud, el personal abrió la reja exterior que daba al parqueadero para aliviar el desespero por entrar. La fila ya rodeaba el complejo y los empujones se hacían constantes.

RELACIONADAS Intenso tráfico en avenidas del norte de Guayaquil por Black Friday anticipado

Muchos consumidores se enteraron de las ofertas por redes sociales y televisión. “Cuando me enteré indicaba el día pero no la hora y cuando llegué me di cuenta de la filota que había”, contó una compradora que viajó desde Limonal. Otros reclamaban por preferencia: “¿Hay fila para personas preferenciales?”, preguntó una clienta en medio del tumulto.

Empujones, peleas por productos básicos y tensión creciente

Entre los artículos más buscados estaban arroz, deja, papel higiénico, jabones y almohadas. “Vengo por un ventilador, papel higiénico y pasta; ya viene el invierno y están a $20”, dijo una consumidora mientras intentaba proteger su lugar en la fila. En varios tramos se registraron discusiones y forcejeos por los productos de primera necesidad.

Afuera también hubo disturbios. En 30 minutos avanzaban decenas de personas que intentaban colarse para ingresar más rápido, lo que generó reclamos y llamados de atención del personal de seguridad. El sol comenzaba a pegar fuerte cerca de las 10:00, intensificando el malestar de quienes llevaban horas esperando.

Filas abarrotaron el parqueadero, donde varios compradores intentaron meterse para entrar más rápido. GERARDO MENOSCAL

Dos filas, policías en la zona y control de aforo

Estos son los artículos que entran a Ecuador sin pagar impuestos por el Black Friday Leer más

Una vez dentro, los compradores se encontraban con una segunda fila antes de acceder al supermercado. “Me avisaron en la mañanita y cogí un bus solo para venir”, relató una mujer que viajó desde Milagro para llevarse un televisor. El flujo era lento y controlado.

Giovanni Ambrosini, administrador de Coral Carlos Julio Arosemena, explicó a EXPRESO: “Estamos entrando de acuerdo a la capacidad del almacén; salen clientes cancelando y entra la misma cantidad para mantener la seguridad”. Sobre la doble fila añadió: “Es precisamente para precautelar la seguridad; si ingresan todos de golpe sería un caos”.

El administrador confirmó también presencia policial. “Hemos solicitado apoyo para que no haya ningún altercado en el ingreso ni dentro del local”, dijo mientras supervisaba el acceso.

Giovanni Ambrosini, administrador del local, supervisó el control de ingreso durante la jornada. GERARDO MENOSCAL

Promociones 2x1 y jornadas extendidas hasta el 30 de noviembre

Sobre los productos más demandados, Ambrosini detalló: “Tenemos papel higiénico 2x1, suavizante 2x1, jabón líquido 2x1. En la planta alta hay descuentos en electrodomésticos, línea blanca, porcelanatos, granitos, tinas y accesorios de baño; todo está con descuento”. Los compradores lo confirmaban: deja, arroz y televisores fueron los primeros en agotarse.

El administrador precisó que el evento se desarrollará del 27 al 30 de noviembre. “Atendemos hasta las 10 de la noche. Hasta el momento nos manejamos con esos días y esa cobertura de horario”, afirmó.

Promociones aéreas anticipadas al Viernes Negro

Previo al Viernes Negro del 28 de noviembre, varias aerolíneas activaron sus promociones y campañas de descuentos para atraer a los viajeros. Desde el 26 de noviembre, compañías como Latam Airlines, Avianca y JetBlue comenzaron a difundir sus ofertas, sumándose al movimiento comercial que caracteriza esta fecha. Las rebajas incluyen rutas nacionales e internacionales con tarifas ajustadas y opciones más accesibles para distintos destinos.

Latam presentó su campaña “Black Friday Latam”, que ofrece pasajes con hasta el 33 % de descuento, vigentes hasta este 28 de noviembre. La aerolínea informó que todas las tarifas promocionales incluyen tasas, lo que ha generado una respuesta inmediata entre quienes buscan viajar en lo que resta del año o planificar vacaciones para 2026.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ