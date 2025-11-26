Estos son los artículos que entran a Ecuador sin pagar impuestos por el Black Friday

Descubre cómo aprovechar el Black Friday 2025 en Ecuador y qué productos puedes traer del exterior sin pagar impuestos

Viajeros por tierra o aire pueden traer productos electrónicos y personales sin pagar impuestos.

Imagina renovar tu celular, tu laptop o conseguir regalos de Navidad con descuentos increíbles y sin pagar impuestos. Este año, el Black Friday 2025 llega a Ecuador el viernes 28 de noviembre y promete ser la oportunidad perfecta para llenar la casa de tecnología, moda y artículos para el hogar sin vaciar tu bolsillo.

Aunque esta tradición nació en Estados Unidos, cada vez más ecuatorianos se suman a la fiebre de compras, aprovechando que tiendas físicas y plataformas digitales se preparan con rebajas que no se ven en ningún otro momento del año.

Ofertas que no puedes dejar pasar

Durante el Black Friday, tanto tiendas locales como tiendas online internacionales ofrecen descuentos en productos de todo tipo:

Tecnología: laptops, celulares, consolas de videojuegos, televisores y más.

Moda: ropa, calzado y accesorios para toda la familia.

Hogar: electrodomésticos, utensilios y decoración.

Y si piensas comprar desde el exterior o viajar, hay ventajas que muchos no conocen: el Senae permite ingresar ciertos artículos como “efectos personales” sin pagar impuestos, lo que convierte esta fecha en la oportunidad perfecta para aprovechar rebajas internacionales.

Qué puedes traer por vía aérea sin pagar impuestos

Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), estos son los productos que puedes ingresar al país por avión:

Drones (nuevo o usado) hasta $ 10.000.

Monitores de computadora de hasta 32 pulgadas.

Televisores de hasta 60 pulgadas.

Bebidas alcohólicas: hasta 5 litros por pasajero mayor de 18 años.

Perfumes: 500 ml por persona o 1.000 ml por grupo familiar.

Cremas, lociones corporales y splash: 2.500 ml por persona o 5.000 ml por grupo familiar.

Medicamentos, vitaminas y suplementos alimenticios: con receta médica para los medicamentos; suplementos hasta 8 kg.

Alimentos sellados o empacados al vacío.

Joyas, bisutería y adornos para el hogar.

Libros, revistas y material fotográfico.

Además, puedes traer uno nuevo y uno usado de cada uno de estos electrónicos

Teléfono celular

Laptop

Cámara fotográfica

Smartwatch

Videograbadora o filmadora

Tableta

Consola de videojuegos (máximo dos accesorios)

Consulta el listado completo de bienes exentos de impuestos por vía aérea en la página oficial del Senae.

Qué puedes traer por vía terrestre

Si tu plan es viajar por tierra, por ejemplo a Colombia, también puedes aprovechar el Black Friday. Por esta vía, los artículos exentos son todos los bienes de uso y consumo personal, siempre que no sean con fines comerciales:

Prendas de vestir y artículos de aseo personal

Joyas, bisutería y adornos personales o del hogar

Libros, revistas y material fotográfico

Alimentos procesados sellados o al vacío

Bienes, herramientas o equipos de uso profesional (con documentos que respalden tu actividad laboral)

Medicamentos de uso personal (con receta para sustancias psicotrópicas)

Artículos deportivos y juguetes

También se permite una unidad usada de cada uno de estos electrónicos

Cámara fotográfica

Filmadora

Teléfono celular o satelital

Tableta

GPS portátil

Laptop

Calculadora electrónica

El listado completo de artículos exentos por vía terrestre está disponible en el portal oficial del Senae.

