Emiliana Valdéz habla de sus vacaciones y proyecta su regreso a Combate en 2026

Tras un año marcado por continuidad laboral y planificación profesional, la presentadora aún no sabe cuando volverá Combate

La presentadora Emiliana Valdéz cerró el año con toda su familia, recibiendo el 2026 desde la playa. Tras una temporada activa en RTS, y su alejamiento de la pantalla por sus respectivas vacaciones, la rubia desmiente que no se vuelva a dar una oportunidad en Combate.

La animadora le contó a EXPRESIONES que durante la pausa del programa, la presentadora planea tomarse un tiempo de descanso sin desvincularse por completo de su actividad profesional.

“Aprovecharé para descansar durante la pausa. Nunca he faltado al programa. Seguiré trabajando con marcas. Sueño con hacer un viaje a Brasil o a México”, comentó. También explicó que en febrero espera recibir la visita de sus suegros.

¿Cuándo volverá Combate?

Sobre el futuro de Combate, Valdez se muestra expectante y abierta a continuar vinculada al espacio. “Todavía no sabemos cuándo volveremos. Con la bendición de Dios, Combate continuará de largo”, expresó, dejando entrever su interés en regresar al programa en 2026, una vez concluido el periodo de receso.

La presentadora destaca que el año pasado le permitió consolidar aprendizajes y fortalecer su rol dentro del canal. En ese proceso, asegura que ha optado por avanzar con cautela ante nuevas oportunidades. “Lo analicé con mi familia y creo que no era el momento”, dijo al explicar por qué decidió no asumir otros proyectos televisivos durante el año, priorizando la continuidad y la estabilidad laboral.

