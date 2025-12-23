Emiliana Valdez y La Nena: una amistad que nació en Noticias de la mañana

Las presentadoras de RTS se llevan muy bien aunque pertenecen a diferentes generaciones

Emiliana Valdez y La Nena Gutiérrez han demostrado que la amistad no entiende de edades ni de generaciones.

Aunque pertenecen a épocas distintas de la pantalla chica, ambas lograron una relación cercana y sincera que se deja ver dentro y fuera de cámaras.

La Nena, recordada por su paso por RTS en el espacio Aló qué tal América, regresó al canal para formar parte de Noticias de la mañana. Fue allí donde coincidió con Emiliana, actual presentadora de Combate, quien justamente dio sus primeros pasos en el matinal.

Llegaron al canal el mismo mes y año

Curiosamente, sus llegadas al canal se dieron casi al mismo tiempo: Emiliana ingresó el 21 de julio de 2021 y La Nena (por segunda vez) lo hizo apenas dos días después, el 23.

“Siempre la he admirado y respetado por su trayectoria, pero conocerla y ver la calidad de persona que es me hizo quererla muchísimo. Valoro su amistad; es muy incondicional y una de mis amistades más cercanas y sinceras dentro de la TV”, dice Emiliana.

Actualmente, se las ve juntas en promociones del canal y La Nena incluso fue invitada a la final del reality de competencia.

No siempre se encuentran verdaderas amistades en el trabajo, sobre todo en la TV, donde predominan los egos.

