Sarah Gabriela: "Vi esta oportunidad como una vitrina para mostrar mi talento"

La hija de Gabriela Pazmiño Yépez y su equipo ganaron el reality Soy el mejor

El cierre de temporada de Soy el mejor coronó como ganadores a Cezar Augusto, Nice Roan y Sarah Gabriela Alarcón, integrantes del equipo Fuego, que se impuso en la gran final. Además, ya se confirmó que el programa regresará en marzo de 2026, según el gerente de producción Cheo Navarrete.

La hija de Gabriela Pazmiño Yépez se mostró agradecida y visiblemente emocionada tras el triunfo. “Desde que ingresé tenía el objetivo de dar lo mejor de mí. Siempre vi esta oportunidad como una vitrina para mostrar mi talento y aprender. Sabía que sería duro, y lo fue, sobre todo al combinar la universidad y mi trabajo como influencer. Ha sido un año intenso, todos los días corriendo de un lado a otro”, confesó.

Analiza seguir en la TV

Sarah Gabriela también se refirió a la controversia mediática que la rodeó por el proceso legal contra Leonardo Quezada, un episodio que marcó su paso por el programa.

“Fue algo muy injusto y sí me afectó mucho. Pensé varias veces en dar un paso al costado, pero sentí que hacerlo era darles el gusto a personas con mala intención. Eso me fortaleció y siento una enorme satisfacción por este triunfo”, aseguró.

Sobre su futuro en una nueva temporada del reality u otro proyecto televisivo fue cauta: “Es algo que todavía estoy analizando. Ahora necesito descansar. Aunque muchos no creían en mí, esas personas me hacen más fuerte. Yo creo en Dios y en mí. Este logro se lo dedico a quienes me han apoyado y no se dejaron llevar por comentarios falsos”.

En el plano familiar, Sarah destacó que su mayor refugio es su entorno más cercano. “Mi madre Gabriela y mis hermanos Diego y Martina son mi sostén. Mi mamá es mi mayor ejemplo de resiliencia y perseverancia. En casa vivimos nuestro mundo, lejos de lo negativo”, expresó.

Por su parte, Cezar Augusto, quien ya había participado en la temporada anterior, resumió su victoria como el resultado de “dos años de trabajo duro y dedicación”.

Opiniones de expertos

Fabricio Chávez, coreógrafo, maestro de danza y docente en historia del arte, señaló que el triunfo del equipo Fuego fue consecuencia de un proceso bien construido.

“Los campeones fueron creciendo de manera progresiva y constante. Sarah mostró un crecimiento sostenido desde el inicio y lo consolidó en la final. Cezar tuvo una presentación sólida y comprometida; pese a sus limitaciones, el equipo supo potenciar sus fortalezas. El aporte de los bailarines fue clave”, explicó.

En la misma línea, Jimmy Mendoza, coreógrafo profesional y jurado de los reality de danza, manifestó: “Definitivamente el grupo Fuego es el ganador. Me encantó su propuesta: nueva, fresca, sencilla, pero bien ejecutada. La cantante fue espectacular y se notó la unidad del grupo de principio a fin”.

Sobre los otros equipos, Mendoza comentó que Neones tuvo fuerza y garra, pero presentó “un show que ya se ha visto antes”, mientras que Kilates, “por todos los problemas que pasó, no se los vio concentrados, estaban distraídos. Los que bailaron fueron su coreógrafo Xavier Ávila y Carolina Bravo, el resto de bailarines no sumó”.

Ahora en ciertos medios digitales se cuestiona el triunfo del equipo Fuego y se plantea si merecía ganar.

