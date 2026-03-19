Caso Danubio: más de 350 pruebas entre testigos y pericias se presentan en el juicio

Sergio Peña es un asambleísta expulsado por el correísmo porque vota con ADN. Está enjuiciado por asociación ilícita en el caso Danubio.

Más de 200 testigos y 150 elementos probatorios, entre pericias especializadas, forman parte del expediente que la Fiscalía presenta en el juicio del caso Danubio, en el que es juzgado el asambleísta Sergio Peña, por el delito de asociación ilícita.

Un juicio que demorará semanas por el volumen de pruebas

La acusación se sustenta principalmente en evidencia técnica y documental. Entre los elementos más relevantes constan interceptaciones telefónicas, pericias de audio y video, chats, análisis de voz, informes de informática forense y reportes financieros elaborados por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y distintas entidades bancarias. A esto se suman decenas de informes de inspección ocular, allanamientos, partes policiales y documentación oficial de instituciones como el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el IESS.

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Todo este conjunto de evidencias se anunció la tarde del miércoles 18 de marzo de 2026 en la audiencia de juzgamiento que se instaló finalmente en Guayaquil, luego de cuatro años de proceso y al menos diez diferimientos. La diligencia se desarrolla en el Complejo Judicial Albán Borja, en el norte de la ciudad, y se prevé que se reanude el próximo 25 de marzo. Habrá más fechas para la audiencia, debido a la gran cantidad de pruebas y testimonios, que incluyen interrogatorios, contrainterrogatorios y más.

Poca transparencia en el juicio

Ecuavisa informó que no se permitió el acceso a la audiencia, pese a que se trata de una diligencia pública. Además, la Fiscalía no difundió información sobre el inicio del juicio en sus canales oficiales.

En este caso, además de Peña, son juzgadas otras siete personas: Juan José Aucancela Muyolema, Jhon Medardo Salas Navarrete, Henry Ronny Cabrera Vélez, Marcos Alberto Reyes Obando, Marcos Enrique Leiva Veloz, Víctor Manuel Tonato Jimbo y Santo Abel Borbor Rodríguez. Todos enfrentan el proceso en libertad, con medidas alternativas a la prisión preventiva.

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Según la teoría fiscal, los procesados habrían integrado una estructura que operaba para buscar cargos públicos en la Senae. La investigación se remonta a 2021, cuando se detectaron supuestos ofrecimientos económicos por puestos dentro de la entidad.

Uno de los elementos centrales es la versión de una funcionaria, quien habría recibido una oferta de tres millones de dólares para ubicar a Peña como subdirector de Operaciones de la Aduana. De acuerdo con la Fiscalía, la servidora grabó las reuniones y entregó ese material como parte de las evidencias.

El expediente también incluye información bancaria, reportes tributarios, registros laborales, hojas de vida y documentos institucionales que buscan evidenciar los vínculos entre los procesados, así como las llamadas telefónicas y las gestiones realizadas para acceder a cargos públicos, las que incluían buscar apoyo político de dirigentes del moviiento CREO, pues Guillermo Lasso estaba en el poder.

La primera jornada de audiencia tuvo una duración de aproximadamente una hora y 20 minutos. Peña asistió de forma telemática y usó redes sociales para minimizar la gravedad de la imputación. "Cuando tu sabes que no has hecho nada y eres valiente, enfrentas la justicia, no huyes como el prófugo, no huyes como el delincuente de Correa". También ha dicho que él solo buscó un cargo público en la Aduana, pero sin ofrecer dinero.

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